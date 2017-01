Robben: "Es tut mir leid für Freiburg"

Freitag, 20.01.2017

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Bayern hat gar nicht so viele Torchancen gehabt. Aber ich ärgere mich nicht. Man muss Bayern weglassen, das ist uninteressant. Wir müssen gegen andere Mannschaften Punkte für den Klassenerhalt holen. Die Jungs haben es toll gemacht, aber das Spiel ist schon vorbei. Jetzt geht es nur um die kommenden Aufgaben."

Carlo Ancelotti (Trainer Bayern München): "Wir sind auf einen guten Gegner getroffen, der viel investiert hat. Aber wir haben einfach nicht gut gespielt. Was mir gefallen hat, ist allerdings der Wille, der Charakter, den die Mannschaft gezeigt hat. Deshalb haben wir das Spiel am Ende doch noch gewonnen. Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, können wir nicht zufrieden sein, aber mit dem Ergebnis."

Janik Haberer (SC Freiburg): "Ich hätte lieber nicht getroffen und wir hätten was Zählbares mitgenommen. Ich bin eher traurig über den verpassten Punktgewinn. Wir hatten Bayern in Kontern ab und zu an der Kante - da hätten wir vielleicht ein zweites Tor nachlegen können. Wir regen uns heute, morgen und übermorgen darüber auf und nehmen dann aber hoffentlich einiges daraus mit. In der nächsten Woche wollen wir gegen Hertha wieder was holen."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Florian Niederlechner (SC Freiburg): "Das haut einen schon um. Wenn man sieht, was für ein geiles Spiel wir gemacht haben, von der ersten bis zur letzten Minute. Und dann macht Lewandowski das Tor. Wir hatten nach vorne viele Möglichkeiten, weitere Tore zu erzielen. Gegen Hertha wollen wir es besser machen."

Robert Lewandowski (FC Bayern München)...

... zur Partie: "So ein Spiel müssen wir nicht gewinnen, denn es war echt schwierig. Wir haben bis zum Ende gekämpft und es aber geschafft. Das ist Bundesliga: Der Gegner hat dagegen gehalten, dazu war es wirklich kalt. In so einem Spiel wie heute muss man geduldig bleiben. Es ist wichtig, dass wir im ersten Spiel des Jahres siegreich waren."

... zu seinem Siegtreffer: "Ich wollte direkt spielen aber das war nicht so einfach. Ich will den Ball annehmen, einfach spielen und alles probieren. Zum Glück habe ich das geschafft. Es war ein gut kontrollierter Ball und dann war etwas Glück dabei."

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Arjen Robben (FC Bayern München)...

... zum Resultat: "Ein Spiel dauert 90, heute 93 oder 94 Minuten. Das kann wehtun. Es tut mir leid für Freiburg, aber ich bin natürlich glücklich, dass wir gewonnen haben."

... zum Auftritt: "Wir hätten vor allem die erste Halbzeit besser gestalten müssen. Der Platz war nicht der beste, aber ich bin niemand, der nach Ausreden sucht. Wir haben uns schwer getan und nicht schnell genug gespielt. Das erste Spiel nach der Winterpause ist nie einfach. Nächste Woche geht es weiter, dann müssen wir weitermachen."

Thomas Müller (FC Bayern München)...

... zum Spiel: "Wir haben uns schwer getan. Natürlich auch durch den frühen Rückstand. Wir hatten heute keinen guten Spielaufbau von hinten heraus. Ich weiß nicht, ob wir uns in der Mittelfeldreihe zu wenig bewegt haben. Die Witterungsbedingungen waren für beide Mannschaften gleich, aber es war kein Wetter, wo man gut kombinieren kann. Wir haben heute nicht so gespielt wie wir wollten."

... zum Siegtreffer: "Das Tor zum 2:1 hat der Lewy perfekt gemacht."

... zu den Zielen für die Rückrunde: "Ich hab mir viel vorgenommen. Ich hab auch im Trainingslager viel investiert und versucht, gut zu trainieren. Das hat auch gut geklappt. Heute hatte ich für meinen Geschmack zu wenig Ballkontakte. Freiburg hat da gut drüber gespielt."

Alles zur Bundesliga