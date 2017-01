90.+2! Burgstaller schießt Schalke zum Sieg

Samstag, 21.01.2017

Die Schanzer verpassten dagegen einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Bis in die Schlussphase hatten sie die Partie ausgeglichen gestaltet, die Schwächen der Schalker allerdings nicht konsequent genug ausgenutzt.

Schalke-Trainer Markus Weinzierl hatte seine beiden Winterzugänge zunächst auf der Bank gelassen. Nicht nur die Bayern-Leihgabe Holger Badstuber, der vergeblich auf seinen Einsatz wartete, sondern auch der Zweitliga-Toptorjäger Burgstaller sah zu, als die Königsblauen ins neue Bundesliga-Jahr starteten. Der Kameruner Eric Maxim Choupo-Moting, der seine Teilnahme am Afrika-Cup kurzfristig abgesagt hatte, durfte spielen, der Weltverband FIFA hatte am Freitagabend grünes Licht gegeben. Aber insgesamt acht Schalker Spieler fehlten verletzt oder wegen des Turniers in Gabun. Walpurgis musste lediglich auf Moritz Hartmann (Muskelverhärtung) und Marcel Tisserand (Afrika-Cup) verzichten.

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt kamen beide Teams vor 58.004 Zuschauern zunächst überhaupt nicht auf Touren. Zahlreiche Fouls und Fehlpässe bestimmten die erste Hälfte. Die laufstarken und gut organisierten Schanzer machten es den Königsblauen schwer, ein flüssiges Kombinationsspiel aufzuziehen. Phasenweise gelangen sogar den Ingolstädtern die besseren Ballstafetten.

Schalke versäumte es dagegen, die Gäste früh zu attackieren. Das Murren auf den Rängen wurde lauter. Gellende Pfiffe begleiteten die Mannschaften zur Halbzeit in die Kabinen. Nach der Pause brachte Weinzierl in Burgstaller einen zentralen Angreifer. Doch das Niveau blieb niedrig, die Fehlerquote hoch. Auch Sturmtalent Donis Avdijaj kam in die Partie, und in der 69. Minute verzeichnete Schalke endlich die erste Torchance: Burgstallers Kopfball strich aber knapp am Pfosten vorbei. In der Folge ließ auch Avdijaj die Chance zum Sieg, die Burgstaller quasi mit dem Schlusspfiff nutzte.

Schalke - Ingolstadt: Daten zum Spiel