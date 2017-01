Elfer-Fluch beendet! Bayer erdrückt Hertha

Sonntag, 22.01.2017

Vor 26.904 Zuschauern in der BayArena brachte Ömer Toprak die Werkself früh in Führung (12.). Zuvor musste Bayers Verteidiger Aleksandar Dragovic bereits verletzungsbedingt ausgewechselt werden (8.).

Nach zuvor vier verschossenen Elfmetern in der Bundesliga traf Bayer in Person von Hakan Calhanoglu erstmals wieder vom Punkt - das 2:0 (36.). Kurz vor der Pause kam die Hertha durch Valentin Stocker allerdings zum Anschlusstreffer (44.). Damit trafen die Berliner in den letzten 14 Bundesliga-Auswärtsspielen in Leverkusen - neuer Vereinsrekord.

Calhanoglu besorgte mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack für Leverkusen die Entscheidung (88.). Bayer gewann damit nach drei sieglosen Heimspielen wieder in der BayArena und verkürzt mit nun 24 Punkten den Rückstand auf die fünftplatzierte Hertha auf sechs Punkte. Die Berliner gewannen dagegen nur eines der letzten acht Auswärtsspiele in der Liga.

Karim Bellarabi feierte nach dem am 2. Spieltag erlittenen Muskelbündelriss und insgesamt 134 Tagen Pause sein Comeback.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: Im Vergleich zum 1:1 in Köln im Dezember gibt es bei der Werkself drei Veränderungen: Für Yurchenko, Havertz und Mehmedi (alle Bank) beginnen Chicharito, Baumgartlinger und Bellarabi.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Bei den Gästen gibt es gegenüber dem 2:0 gegen Darmstadt zwei Wechsel: Brooks und Esswein ersetzen Kalou (Afrika Cup) und Hegeler (Wechsel zum englischen Zweitligisten Bristol City).

8.: Bitter für Bayer! Dragovic prallt bei einem Klärungsversuch mit Darida zusammen und fällt unglücklich. Nach kurzer Behandlung ist klar: Es geht nicht weiter. Tah kommt.

12., 1:0, Toprak: Nach einem Calhanoglu-Freistoß von der rechten Seite kann Stocker im Gestocher den Ball nicht klären und schießt zu allem Überfluss auch noch Plattenhardt an. Chicharito setzt nach, die Kugel landet am Fünfer irgendwie bei Toprak, der sie direkt ins Netz haut.

Beste Bilder des 17. Spieltags: Ja, wir können auch Elfmeter! © getty 1/35 BAYER LEVERKUSEN - HERTHA BSC: Ömer Toprak trifft zur frühen Führung für Bayer! Herthas Verteidigung spielt Billard und bekommt die Kugel nicht aus dem Starfraum, Toprak profitiert /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke.html © getty 2/35 Die pure Eleganz bei Fabian Lustenberger. Julian Baumgartlinger mag trotzdem nicht hinsehen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=2.html © getty 3/35 Bayer Leverkusen erhöht auf 2:0! Hakan Calhanoglu trifft per Elfmeter und beendet damit Bayers negative Elfer-Serie: in der Hinrunde wurden alle vier Strafstöße verschossen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=3.html © getty 4/35 Die Hertha jubelt! Valentin Stocker erzielt den Anschluss für die Hauptstädter. Geholfen hat es trotzdem nicht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=4.html © getty 5/35 RB LEIPZIG - EINTRACHT FRANKFURT 3:0: "Gib alles, Bro": Marvin Compper erhält letzte Anweisungen von Davie Selke, der erst einmal auf der Bank Platz nimmt /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=5.html © getty 6/35 Ach du Grüne... Lukas Hradecky hat nach zwei Minuten genug gesehen und holt sich die Rote Karte ab. Jetzt aber schnell unter die Dusche, Junge! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=6.html © getty 7/35 Na wo der wohl hinläuft? Vielleicht ja zu Davie Selke? Hmm, naja: Jedenfalls durfte Compper sich über sein Führungstor freuen. Glückwunsch auch von dieser Seite! /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=7.html © getty 8/35 Wie sich jeder Arbeitnehmer am Montagmorgen fühlt? Hier die Auflösung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=8.html © getty 9/35 So what? Leipzig macht im neuen Jahr da weiter, wo es ein Kalenderblatt vorher aufgehört hat /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=9.html © getty 10/35 WERDER BREMEN - BORUSSIA DORTMUND 2:1: Das ging schnell! Kaum waren die Bremer auf dem Platz, schon lagen sie hinten... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=10.html © getty 11/35 ...und dieser Mann war daran schuld: Andre Schürrle traf für den BVB - auch wenn er hier nicht besonders glücklich aussieht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=11.html © getty 12/35 Und dann wurde es Jaroslav Drobny zu bunt: Als Marco Reus allein auf den Keeper zustürmte, brachte der Keeper den Dortmunder rustikal zu Fall /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=12.html © getty 13/35 Daniel Siebert hatte dafür weniger Verständnis und verwies den Keeper des Platzes /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=13.html © getty 14/35 FC SCHALKE 04 - FC INGOLSTADT 04 1:0: Hoch das Bein! Naldo beeindruckte seinen Gegenüber Mathiew Leckie mit seiner Beweglichkeit /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=14.html © getty 15/35 Maik Walpurgis gab an der Seitenlinie klare Instruktionen... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=15.html © getty 16/35 ...auf dem Platz lief aber nicht immer alles rund /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=16.html © getty 17/35 SV DARMSTADT 98 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0:0: Debüts satt in Darmstadt! Bei den Lilien zeigte Torsten Frings, dass ihm sein neuer Trainingsanzug gut steht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=17.html © getty 18/35 Auch sein Gegenüber "freute" sich über sein erstes Spiel als Head-Coach der Fohlen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=18.html © getty 19/35 Auf dem Platz geizten die Akteure allerdings mit spielerischen Delikatessen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=19.html © getty 20/35 So sahen die Fans am Böllenfalltor mehr Kampf als Torchancen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=20.html © getty 21/35 VFL WOLFSBURG - HAMBURGER SV 1:0: Bereits Stunden vor dem Anpfiff machten sich Filip Kostic und Kyriakos Papadopoulos ein Bild vom Stadion. Scheint alles zu passen, dann kann es ja losgehen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=21.html © getty 22/35 Und auf dem Platz war es vorbei mit dem großen Grinsen! Zweikämpfe standen an der Tagesordnung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=22.html © getty 23/35 Auf ihn hier waren die Augen besonders gerichtet: Wolfsburgs Neuzugang Paul Georges Ntep /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=23.html © getty 24/35 Kleiner Ausflug in die einfachste FUßball-Mathematik: Zwei Mal Gelb ergibt in der Summe Gelb-Rot. Albin Ekdal hatte dann früher Feierabend /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=24.html © getty 25/35 FC AUGSBURG - TSG HOFFENHEIM 0:2: Wir stellen vor: Mr. Unbesiegbar /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=25.html © getty 26/35 Und der FCA bekam direkt zu spüren, warum die Nagelsmänner nicht so einfach zu bewingen sind /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=26.html © getty 27/35 Erst treffen, dann Küsse verteilen - Sandro Wagner brachte die TSG in Führung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=27.html © getty 28/35 SC FREIBURG - FC BAYERN 1:2: Sauberes Finish: Haberer düpiert Neuer nach nicht einmal fünf Minuten und trifft zur Freiburger Führung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=28.html © getty 29/35 's kalt? Da war's in diesem Winter aber schonmal frischer, Monsieur Ribery (der da ganz rechts) /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=29.html © getty 30/35 Wait... what? Bei dem Schlitterstart im Breisgau staunt auch Carletto nicht schlecht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=30.html © getty 31/35 Da schau her, geht doch! Für seine schier unglaublich gut getretene Ecke (die Lewandowski übrigens zum Ausgleich verwerten konnte) lässt sich Costa zurecht feiern, naja... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=31.html © getty 32/35 "Was mache ich hier?" Gute Frage, Herr Hummels. Auflösung gibt's vielleicht später. Wahrscheinlich aber eher nicht. /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=32.html © getty 33/35 Hohes Bein, Schiri! Nächstes Mal ein bisschen ruhiger bitte, David Alaba. /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=33.html © getty 34/35 Differencemaker! Lewandowski trifft in der Nachspielzeit zum Sieg - und mitten ins Freiburger Herz /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=34.html © getty 35/35 Loift... oder so ähnlich. Hauptsache drei Punkte, wird sich Ancelotti denken /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=35.html

36., 2:0, Calhanoglu (HE): Brandt setzt sich rechts im Strafraum durch, bringt die Hereingabe und Plattenhardt ist bei seiner Grätsche mit der Hand am Ball. Elfmeter! Calhanoglu tritt an und zimmert den Ball links unten ins Tor!

44., 2:1, Stocker: Plattenhardt flankt von rechts an den Elfmeterpunkte, wo sich Brooks im Kopfballduell durchsetzt. Leno kratzt die Kugel im linken Eck noch von der Linie. Der Ball landet allerdings direkt vor Stockers Füßen, der zum Anschluss einschießt.

46.: Leverkusen schaltet rechts über Bellarabi schnell um. Der passt von der Grundlinie in den Rückraum zu Chicharito, dessen Abschluss haarscharf am rechten Pfosten vorbeisaust.

56.: Aufregung im Hertha-Strafraum! Nach einer Calhanoglu-Ecke klärt Plattenhardt einen Chicharito-Kopfball kurz vor der Linie nach oben weg. Den herunterfallenden Ball boxt Jarstein nur einen Meter weiter, wo Toprak zum Kopfball geht und Brooks mit sehr hohem Bein klärt. Bayer fordert Elfmeter, Stieler pfeift nicht.

73.: Der eingewechselte Haraguchi hat rechts viel Platz, flankt scharf in die Mitte, wo Stocker geschickt durchlässt. Am langen Pfosten steht Ibisevic komplett blank und zieht direkt ab. Leno taucht ab und fängt den Ball mit einer überragenden Parade!

88., 3:1, Calhanoglu: Kampl ist im Strafraum rechts frei durch, weiß dann aber nicht so recht, wohin mit dem Ball. Er lupft ihn zurück zu Calhanoglu, der aus 13 Metern volley abzieht - links in den Winkel!

Fazit: Verdienter Bayer-Sieg, wenngleich kurzzeitig mit Herz in der Hose. Denn: Bayer verpasste lange die Vorentscheidung und musste sich dann bei Leno für dessen überragenden Reflex bedanken.

Der Star des Spiels: Hakan Calhanoglu. Letztlich der Mann des Spiels. Brach Bayers Elfmeter-Fluch selbstbewusst und besorgte am Schluss sehenswert die Entscheidung. War immer wieder im Spiel gefährlich: Kam auf sechs Torschüsse und drei Schussvorlagen.

Der Flop des Spiels: Alexander Esswein. Sollte im Konterspiel seine Schnelligkeit einbringen, verpasste das aber gänzlich. Wirkte in seinen wenigen Aktionen unglücklich, wusste sich auch nicht durchzusetzen. Kam so gerade mal auf 21 Ballaktionen und eine extrem schwache Passquote von 50 Prozent.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler. Die Entscheidung auf Elfmeter bei Plattenhardts vermeintlichem Handspiel war definitiv hart, aber nachvollziehbar. Beim 2:1 ebenfalls korrekt, dass Stocker nicht im Abseits stand. Bei der kniffligen Szene mit Brooks' hohem Bein (56.) ließ er wohl zurecht weiterlaufen.

Das fiel auf:

Hertha versuchte, nach Ballverlusten in der gegnerischen Hälfte direkt zu pressen und schob mit dem gesamten Team vor. Sobald die Chance auf eine schnelle Rückeroberung der Kugel dahin war, ging es im Kollektiv schnell zurück hinter die Mittellinie. Das verhinderte in vielen Fällen Bayers schnelles Umschalten.

Leverkusen spielte die frühe Führung in die Karten. Die Werkself agierte anschließend viel abwartender und gestaltete den Spielaufbau sehr geduldig, was aber auch Herthas kompakter Staffelung im Zentrum geschuldet war. Tat sich mal eine Lücke auf - oft auf der rechten Seite über den sehr engagierten Comebacker Bellarabi -, ging es dann mal schnell nach vorne. Die Gastgeber verzettelten sich aber zu häufig rund um den Strafraum.

So ordentlich die Hertha gegen den Ball arbeitete, so wenige Lösungen fanden die Gäste im Spiel nach vorne. Das 2:1 kurz vor der Pause war zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen, da Bayer Tempo und Gegner in der Phase kontrollierte.

Die Werkself stürmte mit viel mehr Tempo aus der Pause. Während Hertha in den ersten Minuten noch um die Ordnung der ersten Hälfte bemüht war, überrannte Leverkusen die Gäste auf den Flügeln. Die Berliner schafften es kaum noch, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien, weil Bayer bis zur 60. Minute immer mehr Druck aufbaute - und weil die Idee fehlte, die eigenen Offensivleute in Szene zu setzen.

Leverkusen - Hertha: Die Statistik zum Spiel