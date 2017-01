Torloses Debüt-Duell für Frings und Hecking

Samstag, 21.01.2017

Vor 17.400 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor kam es zum Duell des erfahrensten (zuvor 332 Bundesliga-Spiele) gegen den unerfahrensten Bundesliga-Coach: Dieter Hecking bestritt sein erstes Spiel als Fohlen-Coach, für Torsten Frings war es das erste Spiel überhaupt als Cheftrainer einer Bundesliga-Mannschaft.

Darmstadt feierte nach neun Pflichtspielniederlagen in Folge immerhin den ersten Punktgewinn, jedoch warten die Lilien seit fünf Bundesliga-Spielen auf ein eigenes Tor.

Gladbach setzte seine schwache Auswärtsbilanz fort: Nur eines der letzten 19 Spiele in der Fremde gewannen die Fohlen. Kapitän Lars Stindl bestritt sein 200. Bundesliga-Spiel.

Der Spielfilm:

Vor dem Anpfiff: In der Darmstädter Startelf gibt es drei Änderungen im Vergleich zum 0:2 in Berlin in der letzten Partie vor der Winterpause: Colak, Guwara und Milosevic spielen für Fedetskyy, Niemeyer und Schipplock (alle Bank).

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Hecking wechselt ebenfalls dreimal gegenüber dem 1:2 gegen Wolfsburg. Hofmann, Jantschke und Kramer spielen für Korb (Bank), Elvedi und Strobl (beide nicht im Kader).

10.: Hofmann setzt sich rechts im Sechzehner durch und bringt die Hereingabe flach an den Elfmeterpunkt. Da steht Raffael, dessen direkter Abschluss von Esser mit einem starken Reflex aus dem linken Eck geholt wird.

Beste Bilder des 17. Spieltags: Ball! Ganz klar Ball gespielt © getty 1/26 WERDER BREMEN - BORUSSIA DORTMUND: Das ging schnell! Kaum waren die Bremer auf dem Platz, schon lagen sie hinten... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke.html © getty 2/26 ...und dieser Mann war daran schuld: Andre Schürrle traf für den BVB - auch wenn er hier nicht besonders glücklich aussieht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=2.html © getty 3/26 Und dann wurde es Jaroslav Drobny zu bunt: Als Marco Reus allein auf den Keeper zustürmte, brachte der Keeper den Dortmunder rustikal zu Fall /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=3.html © getty 4/26 Daniel Siebert hatte dafür weniger Verständnis und verwies den Keeper des Platzes /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=4.html © getty 5/26 FC SCHALKE 04 - FC INGOLSTADT 04: Hoch das Bein! Naldo beeindruckte seinen Gegenüber Mathiew Leckie mit seiner Beweglichkeit /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=5.html © getty 6/26 Maik Walpurgis gab an der Seitenlinie klare Instruktionen... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=6.html © getty 7/26 ...auf dem Platz lief aber nicht immer alles rund /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=7.html © getty 8/26 SV DARMSTADT 98 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Debüts satt in Darmstadt! Bei den Lilien zeigte Torsten Frings, dass ihm sein neuer Trainingsanzug gut steht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=8.html © getty 9/26 Auch sein Gegenüber "freute" sich über sein erstes Spiel als Head-Coach der Fohlen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=9.html © getty 10/26 Auf dem Platz geizten die Akteure allerdings mit spielerischen Delikatessen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=10.html © getty 11/26 So sahen die Fans am Böllenfalltor mehr Kampf als Torchancen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=11.html © getty 12/26 VFL WOLFSBURG - HAMBURGER SV: Bereits Stunden vor dem Anpfiff machten sich Filip Kostic und Kyriakos Papadopoulos ein Bild vom Stadion. Scheint alles zu passen, dann kann es ja losgehen /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=12.html © getty 13/26 Und auf dem Platz war es vorbei mit dem großen Grinsen! Zweikämpfe standen an der Tagesordnung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=13.html © getty 14/26 Auf ihn hier waren die Augen besonders gerichtet: Wolfsburgs Neuzugang Paul Georges Ntep /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=14.html © getty 15/26 Kleiner Ausflug in die einfachste FUßball-Mathematik: Zwei Mal Gelb ergibt in der Summe Gelb-Rot. Albin Ekdal hatte dann früher Feierabend /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=15.html © getty 16/26 FC AUGSBURG - TSG HOFFENHEIM: Wir stellen vor: Mr. Unbesiegbar /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=16.html © getty 17/26 Und der FCA bekam direkt zu spüren, warum die Nagelsmänner nicht so einfach zu bewingen sind /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=17.html © getty 18/26 Erst treffen, dann Küsse verteilen - Sandro Wagner brachte die TSG in Führung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=18.html © getty 19/26 SC FREIBURG - FC BAYERN 1:2: Sauberes Finish: Haberer düpiert Neuer nach nicht einmal fünf Minuten und trifft zur Freiburger Führung /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=19.html © getty 20/26 's kalt? Da war's in diesem Winter aber schonmal frischer, Monsieur Ribery (der da ganz rechts) /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=20.html © getty 21/26 Wait... what? Bei dem Schlitterstart im Breisgau staunt auch Carletto nicht schlecht /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=21.html © getty 22/26 Da schau her, geht doch! Für seine schier unglaublich gut getretene Ecke (die Lewandowski übrigens zum Ausgleich verwerten konnte) lässt sich Costa zurecht feiern, naja... /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=22.html © getty 23/26 "Was mache ich hier?" Gute Frage, Herr Hummels. Auflösung gibt's vielleicht später. Wahrscheinlich aber eher nicht. /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=23.html © getty 24/26 Hohes Bein, Schiri! Nächstes Mal ein bisschen ruhiger bitte, David Alaba. /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=24.html © getty 25/26 Differencemaker! Lewandowski trifft in der Nachspielzeit zum Sieg - und mitten ins Freiburger Herz /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=25.html © getty 26/26 Loift... oder so ähnlich. Hauptsache drei Punkte, wird sich Ancelotti denken /de/sport/diashows/bundesliga-saison-2016-2017/17-spieltag/beste-bilder-bayern-leipzig-dortmund-augsburg-schalke,seite=26.html

56.: Sinnbildlich für das Spiel: Gondorf spielt eine Ecke von links direkt flach ins Toraus ...

66.: Hazard! Der Gladbacher Flügelspieler setzt sich zum ersten Mal halblinks durch und bringt den Ball aus 13 Metern mit der Pike aufs Tor - Pfosten!

76.: Nach einer Ecke kommt Sulu zum Kopfball. Er wuchtet die Kugel zentral aufs Tor, Sommer hat den Ball im Nachfassen.

Fazit: Uninspiriertes Spiel zweier Mannschaften ohne Spielidee. Das Ergebnis ist dank Essers Glanztat die logische Konsequenz.

Der Star des Spiels: Michael Esser. In der Szene des Spiels zeichnete sich Darmstadts Schlussmann in der 10. Minute ganz stark aus. Sein überragender Reflex verhinderte den Rückstand. Kein anderer Spieler schaffte es anschließend, sich ähnlich positiv in den Vordergrund zu spielen.

Der Flop des Spiels: Mahmoud Dahoud. Ganz schwache Partie des vermeintlichen Spielgestalters. Wirkte viel zu lasch im Zentrum, schenkte sämtliche Zweikämpfe kampflos her. Zudem ohne Antrieb nach vorne.

Der Schiedsrichter: Marco Fritz. War in einer ereignislosen Partie nur ganz selten gefordert. Lag dann mit seinen Entscheidungen aber stets richtig.

Das fiel auf:

Beide Mannschaften waren von Beginn an darauf aus, erst einmal nicht in Rückstand zu geraten. Entsprechend war wenig Tempo im Spiel. Darmstadt zog sich bei Gladbach-Ballbesitz im 4-4-1-1 zurück und ließ die Fohlen bis zur Mittellinie ungestört.

Den Teams ging eine klar erkennbare Spielidee ab. Bei Darmstadt wurde der Ball häufig lang auf die Außenbahnen geschlagen - in der Hoffnung, Heller und Guwara mögen irgendwas damit anfangen. Gladbach verteidigte das mühelos, tat sich bei seinen Offensivbemühungen aber ebenfalls extrem schwer. Meistens folgte auf den vertikalen Pass ins Mittelfeld direkt wieder der Rückpass zur Abwehr-Viererkette - oder der einfache Ballverlust in der gegnerischen Hälfte.

Das war auch dem schwachen Fohlen-Zentrum geschuldet: Dahoud verlor alle (!) seiner ersten elf Zweikämpfe im Spiel, auch Stindl wusste sich in den körperbetonten Duellen nur ganz selten durchzusetzen. Und Kramer wirkte im Spielaufbau überfordert und einfallslos. Entsprechend fehlte es dem Gladbacher Spiel im Zentrum gänzlich an Präsenz.

Die Partie offenbarte, welch große Arbeit Frings und Hecking in den nächsten Wochen bevorsteht. Beide Teams ließen einfache Automatismen und Laufwege vermissen. Zudem wirkten sie im letzten Spielfelddrittel verunsichert.

Darmstadt - Gladbach: Die Statistik zum Spiel