Super Bowl 2023 heute im Liveticker: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles - wer holt sich die Lombardi Trophy?

Es ist soweit! Super Bowl LVII steht an. Die Kansas City Chiefs treffen auf die Philadelphia Eagles im State Farm Stadium von Glendale/Arizona. Wer sich in diesem Jahr die begehrte Vince Lombardi Trophy sichert, erfahrt Ihr hier im Liveticker auf SPOX.

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Ergebnis 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Kansas City Chiefs - - - - - Philadelphia Eagles - - - - -

Super Bowl 2023: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles im LIVETICKER

Vor Beginn: Zur Einstimmung sei Euch unser traditionelles Head to Head ans Herz gelegt. Hier erfahrt Ihr, wer auf dem Papier die Nase vorn hat.

Vor Beginn: Die Eagles gehen beiden Buchmachern als 1,5-Punkte-Favorit ins Spiel, haben also nich allzu viel mehr Zutrauen in Vegas als die Chiefs. Entsprechend darf man einen engen Super Bowl von Anfang bis Ende erwarten.

Vor Beginn: Willkommen zu Liveberichterstattung des Super Bowls auf SPOX! Wir legen um 22 Uhr mit dem Liveticker los, die Partie beginnt dann um 0.30 Uhr.

Super Bowl 2023 im Liveticker: Die Daten zur Partie

Teams: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Datum: 13.02.2023

13.02.2023 Kick-Off Deutsche Zeit: 0.30 Uhr

0.30 Uhr Stadion: State Farm Stadium, Glendale(Arizona

State Farm Stadium, Glendale(Arizona Halftime Act: Rihanna

Rihanna Referee: Carl Cheffers

Super Bowl 2023: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles - der Vorbericht

Am 1. Februar begann in den USA der Black History Month, also der Monat, in dem alljährlich die Leistungen der Afroamerikaner gewürdigt werden. Da passt es perfekt ins Bild, dass sich beim Super Bowl LVII in Glendale erstmals zwei schwarze Starting Quarterbacks gegenüberstehen. Überhaupt kommt es in der Nacht zu Montag zum Finale der Premieren.

Patrick Mahomes (27), kurz vor dem mit Spannung erwarteten Endspiel der NFL als wertvollster Spieler der Saison (MVP) ausgezeichnet, trifft mit den Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles um Jalen Hurts (24). Das Duell soll Signalwirkung haben. "Es wird ein besonderes Spiel für viele Kinder sein, für die wir Vorbilder sind", sagte Mahomes vor dem größten Einzelsport-Ereignis der Welt.

Und nicht nur die beiden Regisseure schreiben Geschichte, sondern auch Travis (Chiefs) und Jason Kelce (Eagles). Nie zuvor sind zwei Brüder beim Höhepunkt der Saison aufeinandergetroffen. Kein Wunder, dass der Familienzwist medial zwei Wochen lang ein Riesenthema war. "Ich mag es nicht, dass sie es den Kelce Bowl nennen", sagte zuletzt Jason, "es ist nicht der Kelce Bowl. Aber wir sagen natürlich weiter Kelce Bowl."

Die eng verbundenen Brüder kämpfen im State Farm Stadium, Heimstätte der Arizona Cardinals, vor gut 70.000 Zuschauern um ihren zweiten Meisterring. Es kommt zum Aufeinandertreffen der Conference-Gewinner (NFC und AFC), beide Klubs stehen in dieser Saison bei einer 16:3-Bilanz, haben bislang genau 546 Punkte gemacht.

Ganz offen ist das Rennen aber nicht. Mahomes steht mit den Chiefs bereits zum dritten Mal in vier Jahren im Super Bowl. Er ist der deutlich Erfahrenere, was große Spiele angeht. Denn der athletische Hurts, der die Gegner mit seinem beeindruckenden Laufspiel immer wieder düpiert, macht erst sein viertes Play-off-Spiel, Mahomes das 14.

© getty Patrick Mahomes versucht als erster MVP seit der Saison 1999 den Super Bowl zu gewinnen.

Super Bowl 2023: Dieser Fluch spricht gegen die Chiefs

Doch Kansas City muss aufpassen, nicht vom Fluch eingeholt zu werden. Gegnerische Fans haben in den vergangenen Jahren regelmäßig der in Philadelphia für den Filmboxhelden Rocky Balboa aufgestellten Statue zur Provokation "ihr" Trikot angezogen oder einen Schal umgelegt. Es ging viermal schief. Etwa im Super Bowl 2018, da erwischte es die New England Patriots. "Chiefs, berührt nicht das verdammte Rocky-Denkmal", appellierte deshalb zuletzt Travis Kelce.

Auch abgesehen vom Sportlichen wird beim 57. Super Bowl wieder reichlich Spektakel geliefert. Popstar Rihanna sorgt für die Halbzeitshow, 13 Minuten soll sie singen, und nicht nur die Fans sind heiß. "Ernst gemeinte Frage. Kann ich mir Rihanna in der Halbzeit anschauen?", schrieb zuletzt Chiefs-Receiver Marquez Valdes-Scantling bei Twitter.

Tickets für das Spiel kosteten im Online-Resale teils mehr als 25.000 Dollar, bei den Kosten für einen 30-Sekunden-Werbespot wurden diesmal sieben Millionen Dollar aufgerufen - der nächste Rekord.

Und die Fans? Die werden auch wieder für große Zahlen sorgen. Nach Angaben des National Chicken Council (NCC) sollen diesmal rund um das Spiel 1,45 Milliarden Chicken Wings vertilgt werden. Hinzu kommen 14.500 Tonnen Chips, mit denen man 39 Boeing 747 füllen könnte, und 1230 Millionen Liter Bier. Das reicht für 493 randvolle Olympia-Schwimmbecken.

