Super Bowl LVII von A bis Z: Fakten, Kurioses und alles Wissenswerte

Super Bowl LVII steht vor der Tür und bietet kuriose Details, imposante Zahlen und ein hochklassiges Duell. SPOX verrät Euch alles Wissenswerte vor dem Spiel des Jahres.

Super Bowl LVII wirft seine Schatten voraus. Schon im Vorfeld ist klar, dass einige Rekorde fallen werden, darunter der für die teuersten Werbespots. Zudem kommt es auf dem Feld zu einer Premiere und es gibt für beide Coaches ein Wiedersehen.

© getty A - ARIZONA Austragungsort von Super Bowl LVII ist das State Farm Stadium in Glendale/Arizona. Und das schon zum dritten Mal. Bereits die Super Bowls in den Jahren 2008 und 2015 fanden hier statt. In Super Bowl XLII schlugen die Giants die bis dahin ungeschlagenen Patriots sensationell und in Super Bowl XLIX besiegelte eine schockierende Interception von Malcolm Butler in den Schlusssekunden an der Goal Line den vierten Triumph New Englands gegen die Seahawks. Zudem fand der Super Bowl im Jahr 1996 bereits in Arizona statt, damals allerdings noch im Sun Devil Stadium in Tempe, als die Cowboys gegen die Steelers in Super Bowl XXX ihren fünften Titel einfuhren.

© getty B - BILANZ Die Chiefs stehen zum insgesamt vierten Mal im Super Bowl. Ihre Bilanz bislang ist 2-2. Sie gewannen Super Bowl IV in der Saison 1969 gegen die Vikings und 50 Jahre später Super Bowl LIV in der Saison 2019 gegen die 49ers. Ihre zwei Niederlagen im Big Game waren im ersten AFC vs. NFL Championship Game gegen Vince Lombardis Packers in der Saison 1966 sowie gegen die Buccaneers in Tampa Bay in der Saison 2020. Die Eagles wiederum sind 1-2 in Super Bowls. Ihren bislang einzigen Triumph feierten sie in der Saison 2017, als Backup-QB Nick Foles die Patriots in einem sehenswerten Shootout besiegte. Die Niederlagen kamen in Super Bowl XV in der Saison 1980 gegen die Oakland Raiders und in Super Bowl XXXIX gegen die Patriots in der Saison 2004.

© getty C - COACHES Für Andy Reid (64) ist es bereits der vierte Super Bowl. Er verlor zwei mit den Eagles und Chiefs und feierte seinen ersten Triumph mit KC in der Saison 2019. Er ist der einzige Coach in der NFL-Geschichte, der mindestens 10 Playoff-Spiele mit zwei Franchises gewann und hat mit 21 Playoff-Siegen insgesamt die zweitmeisten überhaupt unter den Coaches. Nick Sirianni (41) wiederum steht erstmals im Super Bowl und das in seiner zweiten Saison überhaupt als Head Coach in der NFL. Er übernahm die Eagles erst im Vorjahr und könnte nun das Kunststück eines seiner Vorgänger, Doug Pederson, wiederholen und den Titel im zweiten Jahr holen. Er war indes von 2009 bis 2012 in mehreren Rollen für die Chiefs tätig - allerdings bevor Reid dort übernahm. Übrigens: Reid hat 22 Jahre mehr an Coaching-Erfahrung als sein Gegenüber am Sonntag. Das ist der größte Abstand in dieser Hinsicht in der Super-Bowl-Geschichte.

© getty D - DOLLARS Die Millionenverträge der NFL-Stars gelten nur für die Regular Season. Alles, was danach kommt, ist Bonus gewissermaßen. Und hier übernimmt dann auch die Liga die Bezahlung der Spieler. Für den Super Bowl heißt das konkret: Jeder Spieler des Siegers am Sonntag erhält 157.000 Dollar, jeder Spieler des Verlierers wiederum muss sich mit 82.000 Dollar zufriedengeben. Kurios: Die Gewinner neu geschaffenen Pro Bowl Games erhalten sogar 84.000 Dollar. So gesehen ist ein Verpassen des Super Bowls für Stars womöglich sogar lukrativer als das Spiel zu verlieren ...

© getty E - ESSEN Ein wichtiges Element einer jeden Super-Bowl-Party ist das Futter. Und da kennen die Amerikaner keinen Spaß, da wird richtig zugeschlagen! Hier mal die "Highlights" ... In Amerikaner werden zum Super Bowl 88 Millionen Pfund an Käse konsumiert - oder 4,5 Millionen Dollar. Was Bier angeht, reden wir von 325,5 Millionen Gallons, was ungefähr 1,232 Milliarden Litern entspricht. Kostenpunkt: Ca. 1,3 Milliarden US-Dollar. Prost! Was nicht fehlen darf, sind natürlich Snacks. Darunter fallen 14.500 Tonnen Chips, 4 Millionen Pfund Mini-Brezeln (Pretzels), 3,8 Millionen Pfund Popcorn und 2,5 Millionen Pfund an irgendwelchen Nüssen. Kosten: fast 388 Millionen Dollar. Was "richtiges" Essen angeht, reden wir von 12,5 Millionen Pizzas, die gegessen werden. Diese werden circa 130 Millionen Dollar kosten. Und - the Big One - Chicken Wings dürfen natürlich auch nicht fehlen! 1,38 Milliarden Wings werden vermutlich laut dem National Chicken Council, den es wirklich gibt, verspeist werden. Diese kosten dann in etwa 2,07 Milliarden Dollar. Super-Bowl-Sunday gilt als zweitgrößter Essens-Feiertag der USA, nur getoppt von Thanksgiving. Die Zahlen kommen übrigens von der Website hungryfan.com.

© getty F - FIELD GOALS Könnte das Spiel am Ende per Field Goal entschieden werden? Zugegeben, es ist schon eine Weile her, dass der Super Bowl durch ein spätes Field Goal entschieden wurde - zuvor hatten wir zumindest ein Field Goal zur Entscheidung in Super Bowl XLVII für die Ravens gegen die 49ers von Justin Tucker 4 Minuten vor Schluss. Doch für den Fall der Fälle sollten wir die zwei Kicker zumindest mal erwähnen. Für die Chiefs tritt Harrison Butker an, der bereits seit 2017 für die Chiefs aktiv ist und entsprechend einen Ring schon gewonnen hat. In diesem Jahr war er nicht allzu genau und traf nur 18 seiner 24 Field Goals und 38 von 41 Extrapunkten. Sein längstes Field Goal in diesem Jahr war aus 62 Yards, was sein Career High ist. In den Playoffs versenkte er seine 5 Kicks und 5 Extrapunkte allesamt. Die Eagles setzen auf Jake Elliott, der auch seit 2017 dabei ist und damit auch schon einen Super Bowl gewonnen hat. 2022 verwandelte er 20 von 23 Field Goals und 51 von 53 Extrapunkten, was die meisten in der NFL waren. Sein Season-Long liegt bei 56 Yards. In Postseason traf er 2/2 Field Goals und versenkte alle 9 Extrapunkte.

© getty G - GRAHAM, BRANDON Graham ist einer der Stars der Eagles-Defense und kehrte nach einer Achillessehnenverletzung in Woche 2 der Vorsaison zurück. Anschließend sorgte er für ein Career High mit 11 Sacks und liegt damit auf Rang 2 der Defense mit den meisten Sacks in dieser Saison (70). Er ist seit 2010 in der NFL und war ein Erstrundenpick der Eagles. Mittlerweile ist er eine Legende dieses Teams, vor allem, weil er es war, der den entscheidenden Strip-Sack gegen Tom Brady in Super Bowl LII kurz vor Spielende geschafft hat und damit ein mögliches Comeback der Patriots unterband. Schon jetzt ist seine bisherige Saison eine großartige Comeback-Story - knüpft er nun an seinen letzten Super Bowl an?

© getty H - HALFTIME SHOW Fast noch beliebter als das Spiel selbst ist alljährlich die Halbzeitshow. In diesem Jahr sehen wir das große Comeback der neunmaligen Grammy-Gewinnerin Rihanna, die seit 2016 kein Album mehr veröffentlicht und sich etwas rar gemacht hatte. Nun kehrt sie auf der ganz großen Bühne zurück und dürfte einige ihrer größten Hits zum Besten geben. Bezahlt wird sie übrigens für den Gig nicht - die NFL überzeugt die Stars mit dem unbezahlbaren weltweiten Werbewert zu diesen Auftritten. Eine signifikante Änderung gibt es im Vergleich zu den Vorjahren: Nachdem zuletzt immer Pepsi der Sponsor des Events war, übernimmt in diesem Jahr der Streamingservice Apple Music als Namensgeber.

© getty I - INTERNATIONALES GROSSEREIGNIS Der Super Bowl wird weltweit in über 200 Ländern live übertragen. Und laut dem offiziellen Media Guide der NFL wird er zudem in 25 Sprachen übertragen: Zudem wird in zehn verschiedenen Sprachen live aus dem Stadion kommentiert werden: Arabisch, Franko-kanadisch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Deutsch, Ungarisch, Japanisch, Spanisch und Schwedisch.

© getty J - JONES, CHRIS Wenn einer für die Chiefs-Defense, die im Übrigen die zweitmeisten Sacks 2022 (55) gesammelt hat, die Kohlen aus dem Feuer holen muss, dann ist es Defensive Tackle Chris Jones, der zu den drei Finalisten für den Defensive Player of the Year zählt. Jones stellte mit 15,5 Sacks sein Career High aus der Saison 2018 ein und führte damit alle Defensive Tackles selbstredend an. Jones gilt neben Aaron Donald als einer der besten Spieler seiner Position und dürfte die größte Gefähr für den Gegner auf dem Boden und in Sachen Pass Rush darstellen.

© getty K - KELCES Premiere im Jahr 2023! Erstmals werden zwei Brüder im Super Bowl gegeneinander antreten. Bei den Chiefs ist Tight End Travis Kelce die beste Waffe für Quarterback Patrick Mahomes. Und bei den Eagles hält Center Jason Kelce die Offensive Line seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen. Beide haben schon einen Super Bowl gewonnen und wurden in diesem Jahr zum wiederholten Male ins All-Pro-Team gewählt. Wie Travis bereits erklärte, steht damit eine Siegerin schon fest: "Mama kann nicht verlieren."

© getty L - LOMBARDI TROPHY Worum geht es hier eigentlich? Natürlich um die begehrte Vince Lombardi Trophy, die der Gewinner des Super Bowls mit nach Hause nehmen darf. Die Trophäe wird seit jeher von der Firma Tiffany & Co. produziert. Sie ist 56 Zentimeter hoch, wiegt 3,2 Kilogramm und ist komplett aus Sterling Silber. Seit September 1970 trägt sie den Namen des legendären Head Coaches der Green Bay Packers, Vince Lombardi, der kurz zuvor verstorben war und mit den Packers die 60er Jahre wie kein anderer dominiert und den Football revolutioniert hatte.

© getty M - MÜNZWURF Wer gewinnt den Münzwurf? Auch wenn das am Ende nicht entscheidend sein mag, ist es eine beliebte Wette im Super Bowl. Und dieser Coin Toss ist im Übrigen auch kein gutes Omen für dessen Gewinner! Die Seattle Seahawks waren im Jahr 2014 das letzte Team, das nach erfolgreichem Münzwurf auch den Super Bowl gewannen. Zuletzt landete die Münze übrigens zweimal auf der "Heads"-Seite, Tails war zuletzt beim letzten Sieg der Chiefs im Jahr 2020 oben.

© getty N - NATIONALHYMNE Ebenfalls gewettet werden kann und wird auf die Länge der Nationalhymne. Gesungen wird der "Star-Spangled Banner" vor dem Kickoff in diesem Jahr von Chris Stapleton, einem Countrysänger, der unter anderem acht Grammys gewonnen hat. Davor wird Babyface, ein R'n'B-Sänger, die alternative Nationalhymne "America the Beautiful" präsentieren. Und die Schauspielerin und Sängerin Sheryl Lee Ralph wird die inoffizielle schwarze Nationalhymne "Lift Every Voice and Sing" intonieren.

© getty O - OVER/UNDER Ebenfalls eine beliebte Wette neben dem tatsächlichen Ergebnis und zahlreichen Prop Bets ist der Gesamt-Score. Anfang der Woche liegt hier der Over/Under-Wert bei 50. Die Eagles gehen im Übrigen als leichter 1,5-Punkte-Favorit ins Spiel.

© getty P - PHILLY Die Stadt Philadelphia ist seit dem Fluch von Billy Penn nicht allzu erfolgreich, wenn es um Meisterschaften im amerikanischen Sport geht. Die jüngsten Auftritt in Championship Games belegen dies. Die Philadelphia Phillies verloren erst 2022 die World Series gegen die Houston Astros. Und Philadelphia Union unterlag im Finale des MLS Cups dem Los Angeles FC im Elfmeterschießen. Mehr noch: Beide Pleiten fanden am selben Tag statt, was es für eine Stadt laut Elias Sports zuvor noch nie gegeben hatte. Immerhin: Die Eagles gewannen ihren jüngsten Super-Bowl-Auftritt im Jahr 2018.

© getty Q - QUARTERBACKS Niemand steht im Super Bowl so sehr im Mittelpunkt wie die beiden Quarterbacks. Die Chiefs schicken Superstar Patrick Mahomes (27) ins Rennen, die Eagles setzen auf Jalen Hurts (24). Beide sind MVP-Kandidaten, obgleich Mahomes als klarer Favorit auf diese Auszeichnung gilt. Mahomes ist seit 2017 in der NFL und seit 2018 Starter der Chiefs. In diesem Jahr warf er zum zweiten Mal in seiner Karriere für mehr als 5000 Yards und stellte ein neues Career High auf (5250), zudem führte er die NFL mit 41 Touchdown-Pässen an. Es ist sein dritter Super Bowl, seine Bilanz ist 1-1. Er hat sich im Divisional Game das Sprunggelenk verletzt und geht daher zumindest angeschlagen ins Spiel. Für Hurts, der seit 2020 in der NFL spielt, ist es die zweite Saison als Starter und der erste Super Bowl. Hurts sorgte auf dem Boden und durch die Luft für 37 Total Touchdowns und hatte seinerseits vor einigen Wochen eine Verletzung an der Schulter erlitten, die ihn zwei Spiele kostete. Beide werden jedoch am Sonntag spielen. Und dann für einen neuen Rekord sorgen, denn zusammen sind beide nur 51 Jahre alt, was das jüngste Super-Bowl-QB-Duell überhaupt ergibt.

© getty R - REFEREE Der Referee in Super Bowl LVII ist Carl Cheffers. Der 62-Jährige ist seit 2000 in der NFL aktiv und wird zum dritten Mal einen Super Bowl leiten. Zuvor war er der Referee in Super Bowl LI und Super Bowl LV. Es ist darüber hinaus sein zweiter Super Bowl in Glendale, da er für Super Bowl XLIX als Reserve-Referee zumindest mal zugegen war.

© getty S - STÄDTE-DUELL Das Duell der Chiefs und Eagles ist bereits das zweite Meisterschafts-Duell, das zwischen den Städten Kansas City und Philadelphia ausgetragen wird. Im Jahr 1980 nämlich trafen die Philadelphia Phillies auf die Kansas City Royals in der World Series. Die Phillies gewannen in sechs Spielen 4-2. Was die Chiefs und Eagles betrifft, treffen sie in der NFL nun zum zehnten Mal aufeinander. Die Gesamtbilanz ist 5-4 für die Chiefs und KC gewann auch die letzten drei Duelle seit 2013, also seit Andy Reid von den Eagles zu den Chiefs gewechselt war - genau genommen gewann Andy Reid alle sechs Duelle in dieser Serie, weil er auch dreimal mit den Eagles siegreich war.

© getty T - TOP-SEEDS Mit den Chiefs und Eagles treffen zwei Nummer-1-Seeds im Super Bowl aufeinander. Ein Umstand, der gar nicht mal so oft vorkam. In nun 56 Super Bowls passierte dies nur 13-mal. Und seit 2000 geschah dies nur fünfmal. Zuletzt gingen in einem solchen Duell die Eagles in Super Bowl LII als Sieger gegen New England vom Platz.

© getty U - US-KOMMENTATOREN Für Hardcore-Fans kann es im Super Bowl nur eine Übertragung geben - die aus den USA mit den entsprechenden Kommentatoren. In diesem Jahr ist das Network FOX an der Reihe und schickt erstmals seit Top-Dup bestehend aus Kommentator Kevin Burkhardt und Experte Greg Olsen ins Rennen. An der Seitenlinie werden Star-Reporterin Erin Andrews und der 17-fache Sports-Emmy-Sieger Tom Rinaldi berichten. Zudem sitzt Regelexperte Mike Pereira ebenfalls im Stadion. In Deutschland könnt Ihr diese Übertragung sowohl als Alternativstream auf DAZN als auch - sogar mit der Originalwerbung - im NFL Game Pass schauen. Beide Services sind kostenpflichtig.

© getty V - VERLÄNGERUNG Standesgemäß sei wie in diesem Jahr erwähnt, dass es im Super Bowl erst einmal eine Verlängerung gab. In Super Bowl LI nach der Saison 2016 besiegten die Patriots die Falcons 34:28 durch einen Touchdown von Running Back James White und vollendeten damit das größte Comeback der Super-Bowl-Geschichte (25 Punkte).

© getty W - WERBUNG Die bereits erwähnten Werbespots wurden in diesem Jahr zu einem Rekordpreis verkauft. FOX kassiert pro 30-Sekunden-Clip eine Summe in Höhe von 7 Millionen Dollar oder 233.000 Dollar pro Sekunde. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren kosteten Werbespots noch rund die Hälfte, während es im Vorjahr immerhin schon 6,5 Millionen Dollar waren.

© getty X - X-FAKTOR Wer könnte das Zünglein an der Waage sein für die jeweiligen Teams abgesehen von den bereits Genannten? Bei den Chiefs kommt es sicherlich auf die Rookie-Cornerbacks Trent McDuffie und Jaylen Watson an, die es mit A.J. Brown und DeVonta Smith zu tun bekommen werden. Keine ganz leichte Aufgabe. Und bei den Eagles dürfte Edge Rusher Haason Reddick das Zünglein an der Waage sein. Er kann ein Spiel mit einer Aktion kaputt machen.

© getty Y - YARDS Beide Teams stellen explosive Offenses, könnten wir also einen neuen Yard-Rekord sehen? Die meisten Passing Yards in einem Super Bowl warf Tom Brady (505) in Super Bowl LI, die meisten Rushing Yards wiederum erzielte Timmy Smith in Super Bowl XXII für Washington (204) und die meisten Receiving Yards hatte Jerry Rice in Super Bowl XXIII (215). Und: Super Bowl LI war auch der Super Bowl mit den meisten Yards insgesamt: 1151.