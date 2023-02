Super Bowl Analyse zur Offense der Kansas City Chiefs: Mahomes, Kelce - und dann?

Die Chiefs haben etwas Unerwartetes geschafft: Nach dem Trade von Tyreek Hill wurde die Offense noch besser - wie schafften Andy Reid, Patrick Mahomes und Co. das? Was macht die "neue" Chiefs-Offense aus? SPOX blickt vor dem Super Bowl auf die gefährlichste Offense der NFL.

Bei Würfen in unter 2,5 Sekunden stand Mahomes in der Regular Season in der Top 5 in Yards pro Pass (4), Completion Percentage (1) und Pressure-zu-Sack-Quote (1): Mahomes wurde in unter 2,5 Sekunden als einziger Quarterback dieser Saison kein einziges Mal gesacked.

21 Touchdown-Pässe warf Mahomes in dieser Regular Season bei Plays, bei denen er den Ball in unter 2,5 Sekunden loswurde. Einzig Joe Burrow (22) hatte noch mehr - Burrow allerdings warf auch 54 solcher Pässe mehr.

Wenn man nach Expected Points Added pro Drive geht, stehen die Nummer-1-Offense (Chiefs) und die Nummer-2-Offense (Eagles) im Super Bowl - doch der Abstand zwischen den Chiefs und den Eagles ist so groß wie der zwischen den Eagles und den an Nummer 17 gerankten Cleveland Browns.

Während Running Back Isaiah Pacheco das offensive Aushängeschild der Rookie-Klasse war, so spielten sich auf der defensiven Seite mit unter anderem Trent McDuffie, George Karlaftis, Jaylen Watson, Bryan Cook und Joshua Williams mehrere Rookies in Starter-, oder zumindest in größere Rollen.

Letzteres war auf die Chiefs insgesamt betrachtet eindrucksvoll: Kein Team hatte so viele Rookie-Einsätze in dieser Saison wie die Chiefs . Der Vergleich der beiden Super-Bowl-Teams lässt wenige Zweifel daran, wer den Bonus eines Quarterbacks auf dem Rookie-Vertrag hat, und wer hier und da auch an den Salary Cap denken muss: Inklusive Playoffs haben die Rookies der Chiefs in dieser Saison 4.087 Snaps gespielt - die der Eagles lediglich 989.

Allein die Formation zeigt schon, dass wir nicht mehr in den Tagen der Superspread-Chiefs-Air-Raid-Offense sind. Die Chiefs sind in einem "Nasty Split" mit allen Spielern innerhalb der Field Numbers, mit drei Tight Ends auf der rechten Seite: Kelce außen, Cody Fortson als vorderster Spieler und Noah Gray leicht nach hinten versetzt.

Wie also funktioniert diese Chiefs-Offense? Zunächst einmal ist Kansas City glänzend darin, Yards nach dem Catch zu kreieren: 6,6 Yards nach dem Catch pro Completion verzeichnete Mahomes in der Regular Season, einzig Jimmy Garoppolo (7,0) rangierte noch davor. Die 2.853 Yards nach dem Catch insgesamt waren der Nummer-1-Wert, fast 400 Yards vor dem Zweitplatzierten, Justin Herbert.

Stattdessen lassen sie sich in ihre Zones fallen und gewinnen schnell an Tiefe, mutmaßlich auch weil sie ein Shot Play aus der Play Action heraus antizipieren - und weil sie Kelce über die Mitte covern müssen.

"Nahezu" identisch, weil Mahomes dieses Mal Under Center und nicht in der Shotgun ist, doch die Linebacker beißen mitnichten beim Play-Action-Fake an.

Die Chargers waren dabei in Man Coverage, hier ist das nahezu identische Design aus Chiefs-Sicht gegen die Broncos in Zone Coverage.

Gegen eine Defense wie die der Eagles, die viel Zone spielt, sollten die Chiefs in der Lage sein, Coverages zu manipulieren und einen Spieler wie McKinnon in vorteilhafte Matchups und vor allem in offene Räume zu bringen.

Allen voran mit McKinnon, der Team-intern in dieser Saison die viertmeisten Targets sah und die - mit Abstand - zweitmeisten Touchdown-Pässe fing, hat Kansas City einen Spieler, der in dieser Rolle eine gefährliche Dynamik und Explosivität mitbringt.

Die Chiefs rangierten bei Yards pro gelaufener Route von Running Backs auf dem vierten, bei Yards pro Target auf dem zweiten, sowie bei First Down Percentage, Positiver Play Percentage und bei Expected Points Added pro Target jeweils mit Abstand auf dem ersten Platz.

Hier wartet Jerick McKinnon komplett alleine und kann das neue First Down rausholen.

McKinnon, in dieser Szene aus dem gleichen Broncos-Spiel, läuft aus einer Spread-Empty-Formation die vertikalste Route, mit zwei Crossern vor sich deutlich näher an der Line of Scrimmage.

© NFL Gamepass

Das Play ist sicher nicht primär darauf ausgelegt, dass McKinnon den Ball bekommt; die Tatsache, dass Mahomes dem Druck nach rechts ausweichen muss, macht McKinnon aber zur attraktivsten Option, auch weil er seinen Gegenspieler, Backup-Safety Lamar Jackson, in der Route deutlich abschüttelt.

Die beiden Verteidiger, die zunächst noch in Mahomes' Passweg stehen, reagieren darauf, dass er aus der Pocket bricht - und müssen Mahomes auch als Scrambler auf dem Schirm haben. Das öffnet den Passweg für Mahomes.

Travis Kelce: Der größte X-Faktor im Super Bowl?

Doch das größte Problem, das die Eagles-Defense lösen muss, lautet Travis Kelce. Kelce ist nach dem Abgang von Tyreek Hill noch mehr Dreh- und Angelpunkt dieser Offense geworden, und das spiegelt sich auch in seiner Rolle wider.

So hatte Kelce seit 2016 keine so niedrige durchschnittliche Target-Tiefe wie in diesem Jahr (7,4 Yards aDOT), umgekehrt aber legte er auch seine zweitbesten Karriere-Werte jeweils in First Downs (88), Targets (176) und Catches (131) auf, und erzielte so viele Touchdowns (15) wie noch nie in einer Saison.

Nach dem Spiel gegen die Chargers Ende November erklärte Mahomes ganz offen: "Ich gehe durch die Reads, es sei denn, Kelce ist in Man Coverage. Dann bekommt er den Ball. Ich mache keine Witze, wenn er in Man-to-Man-Coverage ist, gebe ich ihm eine Chance. Ich weiß, dass er die meisten davon gewinnen wird. Ich weiß, wie besonders er ist."

Tatsächlich war es in dieser Saison so, dass die Chiefs deutlich mehr Man Coverage gegen sich sahen - eine klare Veränderung im Vergleich zu den Tyreek-Hill-Jahren: 231 Dropbacks spielten die Chiefs in der Regular Season gegen Cover 0, Cover 1 und Cover Man 2, die klassischsten Man-Coverage-Typen, mehr als jede andere Offense in der NFL. Und: Sie waren eine der produktivsten Offenses gegen diese Coverages.

Hier war Kelce der zentrale Treiber: Ligaweit sahen in der Regular Season nur Garrett Wilson (56), A.J. Brown (54) und Stefon Diggs (54) mehr Targets gegen Man Coverage als Kelce (53). Kelce führte die Liga in Touchdown-Catches gegen Man Coverage (7) und First Downs (28) an.