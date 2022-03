NFL Free Agency 2022: Der Mittwoch im LIVETICKER

Am heutigen Mittwoch beginnt offiziell das neue Liga-Jahr. Dann werden nicht nur die Deals der letzten Tage offiziell - sondern mehrere Teams müssen auch noch kritische Kaderentscheidungen aufgrund von Cap-Gründen treffen. Weitere Überraschungen sind garantiert, im Ticker verpasst ihr nichts.

NFL Free Agency 2022 im LIVETICKER

16.12 Uhr: Defensive Tackle Bilal Nichols geht zu den Raiders. Dort soll der 25-Jährige einen Zweijahresvertrag über bis zu 11 Millionen Dollar unterschreiben. 9 Millionen erhält er garantiert. Nichols, einst ein Fünftrunden-Pick der Chicago Bears, kam in der vergangenen Saison auf immerhin 31 Quarterback-Pressures für Chicago. Auch 2020 knackte er die Marke von 30.

15.58 Uhr: Und auch noch aus der vergangenen Nacht ist der Deal von Wide Receiver/Returner Jakeem Grant mit den Cleveland Browns. Grant soll für 3 Jahre und bis zu 13,8 Millionen Dollar unterschreiben. Die Chicago Bears hatten Grant während der vergangenen Saison via Trade von den Dolphins geholt, für Chicago verzeichnete er dann nur 9 Catches - die aber für 2 Touchdowns! Er übernahm vor allem jedoch die Kick- und Punt-Returner-Aufgaben in Chicago und trug einen Punt gegen die Packers zum Touchdown zurück.

15.49 Uhr: Wir haben außerdem noch einige Dinge aus der letzten Nacht aufzuarbeiten: Nachdem die Saints ihren Top-Safety Marcus Williams verloren hatten, haben sie sehr schnell Ersatz gefunden - und mir gefällt die Idee hier: Die Saints haben sich mit Ex-Jets-Safety Marcus Maye auf einen Dreijahresvertrag über 28,5 Millionen Dollar geeinigt. Davon sind 15 Millionen garantiert. Maye hatte die vergangene Saison unter dem Franchise Tag gespielt, sich aber Anfang November die Achillessehne gerissen. Das hat seinen Wert natürlich gedrückt, aber wenn er fit ist, ist Maye ein exzellenter Deep Safety. Einen viel besseren Ersatz für Williams hätten sich die Saints dann kaum wünschen können.

15.36 Uhr: Cornerback Artie Burns geht zu den Seattle Seahawks. Die Seahawks hatten gestern Corner D.J. Reed an die New York Jets verloren, Burns unterschreibt für ein Jahr und 2 Millionen Dollar. Burns verbrachte die vergangene Saison nach vier Jahren in Pittsburgh bei den Bears, wo er ab Woche 12 startete und durchaus solide spielte.

Cap-Deadline: Garoppolo-Trade auf Eis gelegt?

15.29 Uhr Die Cleveland Browns hatten für eine kleine Überraschung gesagt, indem sie Tight End David Njoku den Franchise Tag gaben. Jetzt kommt der Folge-Move: Die Browns entlassen Tight End Austin Hooper. Aus Cap-Gründen wird er als Post June-1 Designation entlassen, Hooper aber ist jetzt ein attraktives Ziel auf dem Markt. Die Chargers und die Bengals beispielsweise könnten einen Receiving-Tight-End noch gebrauchen...

15.21 Uhr: Die Jacksonville Jaguars sind noch nicht fertig: Cornerback Darious Williams kommt ebenfalls zu den Jags! Der 29-Jährige verbrachte die ersten vier Jahre seiner Karriere bei den Los Angeles Rams, die letzten beiden Saisons bestritt er als Starter gegenüber von Jalen Ramsey. Williams ist etwas kleiner, hat aber Outside gespielt bei den Rams. Jacksonville hat damit jetzt in Tyson Campbell, Shaquill Griffin und Darious Williams drei gute Cornerbacks; vielleicht rückt Williams in der Konstellation auch gelegentlich nach innen. Der Vertrag beläuft sich auf 3 Jahre und bis zu 39 Millionen Dollar. 18 Millionen sind garantiert. Damit sind Stephon Gilmore und Casey Hayward die einzigen übrigen überdurchschnittlichen Cornerbacks auf dem Markt.

15.13 Uhr: Hier ist die Bestätigung bezüglich Watson und den Falcons: Das Treffen zwischen Atlantas Verantwortlichen und dem Quarterback wird nach Informationen des NFL Network tatsächlich heute stattfinden. Watson hatte sich über die letzten beiden Tage mit dem Saints, Panthers und zuletzt mit den Cleveland Browns getroffen.

15.07 Uhr: Aber auch Teams, die vielleicht noch einiges an Cap Space freiräumen müssen, können durchaus parallel auf dem Markt aktiv sein: Die Tampa Bay Buccaneers haben sich gerade mit Wide Receiver Breshad Perriman auf einen neuen Vertrag geeinigt. Perriman war nach einem einjährigen Gastspiel bei den New York Jets letztes Jahr zu den Bucs zurückgekehrt und fing 12 Bälle für 172 Yards, sowie einen Touchdown. Tampa hatte bereits Russell Gage als neue Nummer 3 geholt, es ist also davon auszugehen, dass ein Spieler wie Scotty Miller und vielleicht auch Tyler Johnson via Trade zu haben ist.

15 Uhr: Das andere große Thema heute ist die Tatsache, dass bis zum Start des neuen Liga-Jahres alle 32 Teams unter dem Cap sein müssen - das heißt auch, dass hier für mehrere Teams noch jede Menge Arbeit bevorsteht, sprich: Es dürfte noch die eine oder andere prominente Entlassung oder einen Trade aus Cap-Gründen geben.

Spannend ist dabei der lange kolportierte Trade von Jimmy Garoppolo. Noch vor wenigen Stunden waren die Niners deutlich über dem Cap, ein Garoppolo-Trade wäre der logische Ausweg gewesen. Stattdessen strukturierten die Niners heute Morgen die Verträge von George Kittle und Arik Armstead um, gewannen 18,7 Millionen Dollar an Cap Space für 2022 und sind erst einmal unter dem Cap. Das ist als klares Zeichen dahingehend zu deuten, dass die 49ers einen Garoppolo-Trade zumindest heute bis zur Deadline nicht mehr antizipieren. Ausgang offen!

Auch die Rams, Bucs und Saints haben in den vergangenen zwei Stunden schon an ihrem Cap gefeilt, das sind die zehn Teams mit dem wenigsten Cap Space Stand jetzt:

Team Cap Space Washington Commanders 5 Mio. Dollar San Francisco 49ers 4,1 Mio. Dollar New Orleans Saints 4 Mio. Dollar Minnesota Vikings 3 Mio. Dollar Los Angeles Rams 2,2 Mio. Dollar Tennessee Titans 658.210 Dollar Green Bay Packers -7 Mio. Dollar New York Giants -7,3 Mio. Dollar Kansas City Chiefs -10,5 Mio. Dollar Tampa Bay Buccaneers -21,4 Mio. Dollar

14.52 Uhr: Eines der prägenden Themen des heutigen Tages wird abermals der potenzielle Trade von Deshaun Watson sein. Nachdem Baker Mayfield mit einer offenen Nachricht bereits klargemacht hat, wie konkret das Interesse der Browns an Watson sein dürfte, gelten seit gestern vor allem die Atlanta Falcons als Wildcard im Wettbieten um Watson. Beide Seiten werden sich vermutlich heute treffen. Gut möglich, dass hier heute dann auch die Entscheidung fällt.

14.45 Uhr: Herzlich Willkommen zum Start des neuen Liga-Jahres! Um 21 Uhr beginnt offiziell das neue Liga-Jahr - was auch heißt, dass dann alle 32 Teams unter dem Cap sein müssen. Der eine oder andere Name könnte also heute noch auf den Markt kommen, hier verpasst ihr, wie gewohnt, nichts!

NFL Free Agency 2022: Die größten Deals bislang

Die teuersten NFL-Stars, die nicht mehr für ihr Team spielen © getty 1/22 Die NFL Free Agency startet am Mittwoch: Zurzeit arbeiten die Teams noch daran, bis dahin unter der Salary Cap zu landen. Ein Hindernis dabei ist das sogenannte "Dead Money". Wir zeigen Euch, welche Spieler mit dem höchsten Dead Cap ins Jahr gehen. © getty 2/22 Aber was ist Dead Money? Dieses belastet den Salary Cap, wenn Spieler vor Ende ihres laufenden Vertrags ein Team verlassen. Es berechnet sich aus dem Signing Bonus, der bei Unterschrift ausgezahlt, aber auf maximal 5 Jahre Cap-technisch verteilt wird. © getty 3/22 10. DEREK BARNETT - Edge Rusher, Philadelphia Eagles. Dead Money 2022: 7.248.800 Dollar © getty 4/22 Barnett spielte 5 Jahre für die Eagles und restrukturierte seinen Deal vor der Saison 2021. Die Eagles zahlten sein Jahresgehalt als Signing Bonus aus und packten 4 Void-Jahre hinten dran, um den Bonus aufzuteilen. So kam das jetzige Dead Money zustande. © getty 5/22 9. MATT PARADIS - Center, Carolina Panthers. Dead Money 2022: 8.283.332 Dollar © getty 6/22 Bis zu seinem Kreuzbandriss verpasste Paradis seit 2019 kein Spiel für die Panthers. Vor der Saison 2021 restrukturierte er ebenfalls seinen Deal, um kurzfristig Cap Space zu generieren. Die Zeche dafür zahlen die Panthers nun nach Auslaufen seines Deals © getty 7/22 8. MALIK JACKSON - Defensive Tackle, Philadelphia Eagles. Dead Money 2022: 9.033.000 Dollar © getty 8/22 Die Eagles entließen Jackson bereits im März 2021, doch designierten sie die Entlassung als Post-June-1-Cut, wodurch sein Dead-Cap-Hit auf zwei Jahre gesplittet wurde. Und das Ergebnis ist seine diesjährige Cap-Summe für Philly. © getty 9/22 7. JOE SCHOBERT - Linebacker, Jacksonville Jaguars. Dead Money 2022: 9.937.500 Dollar © getty 10/22 Erst 2020 verpflichteten die Jaguars Schobert für 5 Jahre und fast 54 Millionen Dollar. Im August 2021 tradeten sie ihn nach Pittsburgh. Damit splitteten sie die Cap-Belastung durch seinen Signing Bonus auf zwei Jahre auf. 2022 ist das zweite Jahr. © getty 11/22 6. BEN ROETHLISBERGER - Quarterback, Pittsburgh Steelers. Dead Money 2022: 10.340.000 Dollar © getty 12/22 Big Ben beendete seine Karriere, nachdem er seinen Vertrag im Vorjahr noch zugunsten der Cap-Situation des Teams umstrukturiert hatte. Der genannte Betrag ist der Rest seines ursprünglichen Signing Bonus bei Vertragsbeginn. © getty 13/22 5. DREW BREES - Quarterback, New Orleans Saints. Dead Money 2022: 11.000.000 Dollar © getty 14/22 Die Saints registrierten Brees’ Karriereende 2021 erst nach dem 1. Juni, sodass auch sie den übriggebliebenen Signing Bonus auf die Saison 2021 und 2022 aufteilen konnten. © getty 15/22 4. ZACH CUNNINGHAM - Edge Rusher, Tennessee Titans. Dead Money 2022: 12.832.500 Dollar © getty 16/22 Die Texans entließen Cunningham wegen Disziplinlosigkeit während der Saison 2021, was zu Dead Money 2021 und eben 2022 führte. Er spielte danach noch kurzfristig für die Titans, was aber keinen Einfluss auf seinen Cap-Hit für die Texans hatte. © getty 17/22 3. JULIO JONES - Wide Receiver, Atlanta Falcons. Dead Money 2022: 15.500.000 Dollar © getty 18/22 Die Falcons tradeten Julio und seinen mächtigen Vertrag vor der Saison 2021 zu den Titans. Der Deal kam nach dem 1. Juni zustande, sodass sie auch in diesem Jahr noch Dead Money abzubezahlen haben. © getty 19/22 2. KHALIL MACK - Edge Rusher, Chicago Bears. Dead Money 2022: 24.000.000 Dollar © getty 20/22 Die Bears haben Mack und seinen hochdotierten Vertrag vor wenigen Tagen zu den Los Angeles Chargers getradet. Das Dead Money ist der übrig gebliebene Teil des Signing Bonus, den er bei seiner Verlängerung in Chicago erhalten hat. © getty 21/22 1. RUSSELL WILSON - Quarterback, Seattle Seahawks. Dead Money 2022: 26.000.000 Dollar © getty 22/22 Gleiches Spiel bei Wilson: Sein Trade aus Seattle nach Denver hat zur Folge, dass der restliche Anteil des Signing Bonus seines Vertrags sofort fällig wird.

NFL: Free Agency 2022 - die wichtigsten Termine

Das neue Liga-Jahr beginnt am heutigen Mittwoch, 16. März um 21 Uhr deutscher Zeit. Dann erst werden alle Trades und auch alle potenziell vorher durchgesickerten Deals offiziell unterschrieben.

Seit Montag dürfen allerdings bereits die Berater der angehenden Free Agents mit anderen Teams sprechen. Zahlreiche Deals sind deshalb bereits abgeschlossen und warten lediglich noch auf die Unterschrift.

