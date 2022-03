NFL - Green Bay Packers: Neuer Vertrag von Aaron Rodgers nun offiziell

Der bereits vor einer Woche vermeldete neue Vertrag von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers ist nun offiziell. Der Quarterback erhält rund 150 Millionen Dollar garantiert über drei Jahre.

Ursprünglich hatte Ian Rapoport vom NFL Network Rodgers' neuen Kontrakt bereits in der Vorwoche vermeldet. Der Quarterback jedoch trat kurz darauf auf Social Media auf die Bremse und nannte die Meldung "ungenau". Wie sich nun jedoch herausstellt, lag der Reporter gar nicht so falsch.

Wie mehrere Medien am Dienstag übereinstimmend berichten, beginnt der Vertrag bereits in der kommenden Saison und verringert Rodgers' Cap Hit in Höhe von ursprünglich 46,7 Millionen Dollar auf 28,5 Millionen Dollar.

An realem Geld wird Rodgers 2022 rund 41 Millionen Dollar verdienen, die größtenteils als Bonus ausgezahlt werden. 2023 und 2024 stehen dann Einnahmen in Höhe von 59 Millionen Dollar und 49 Millionen Dollar an, die ebenfalls größtenteils als Boni eingeplant sind.

Insgesamt stehen Rodgers damit über die kommenden drei Jahre garantierte rund 150 Millionen Dollar zu.

NFL: Salary Cap steigt sukzessive an

Der Vorteil dieser Struktur ist, dass man Boni für die Cap-Berechnung über mehrere Jahre strecken kann und damit Cap-Last in die Zukunft geschoben wird. Das wiederum ist kein genereller Nachteil für spätere Jahre, da davon auszugehen ist, dass die Salary Cap der NFL in den kommenden Jahren sukzessive signifikant ansteigen wird. Hauptgrund dafür sind die neuen, noch höher dotierten Fernsehverträge, die spätestens 2023 starten werden. In diesem Jahr beträgt die Cap 208,2 Millionen Dollar.

Rodgers wurde 2021 zum zweiten Mal nacheinander zum MVP der NFL gewählt - zum vierten Mal insgesamt - und hatte danach seine Zukunft offen gelassen, ehe er in der Vorwoche verkündete, doch zu den Packers zurückzukehren. Mit seinem neuen Vertrag würde er bis zu seinem 41. Lebensjahr in der NFL spielen.