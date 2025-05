Duell der Spitzenteams: Arminia Bielefeld empfängt Dynamo Dresden in der 3. Liga. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier!

Der Zweitplatzierte Platz der 3. Liga, Arminia Bielefeld, bekommt es am heutigen Samstag (3. Mai) mit dem Erstplatzierten, Dynamo Dresden, zu tun. Ab 16.30 Uhr rollt in der Schüco-Arena in Bielefeld der Ball

Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Da alle Spiele der 3. Liga bei MagentaSport zu finden sind, könnt Ihr auch Bielefeld vs. Dresden heute beim Streamingdienst der Telekom im Pay-TV und Livestream über App und Website sehen. Die Übertragung des Spitzenspiels startet um 16.15 Uhr mit diesem Duo:

Kommentar: Christian Straßburger

Moderation: Tobi Schäfer

Falls Ihr kein Abonnement abschließen möchtet, könnt Ihr auch zu OneFootball greifen. Die Plattform bietet die Übertragung von MagentaSport gegen eine einzelne Gebühr an.

Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen: Wichtigste Infos zur Übertragung im TV und Livestream

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. Dynamo Dresden

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 36. Spieltag

Datum: 3. Mai

Uhrzeit: 16.30 Uhr

Ort: Schüco-Arena (Bielefeld)

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

