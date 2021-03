NFL Free Agency 2021: Liveticker, Gerüchte, Trades und Transfers

Das Verhandlungsfenster ist offen, mehrere Hochkaräter gingen bereits am Montag über die Ladentheke - doch mehrere Top-Free-Agents sind noch zu haben. Bei SPOX verpasst ihr keinen großen Deal, keinen Trade und keine Entlassung. Der Liveticker versorgt euch auch heute ab 15 Uhr mit allen Infos. Ihr könnt die Free Agency parallel auch im NFL Network verfolgen, live auf DAZN!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL: Free Agency 2021 im Liveticker

16.12 Uhr: Weil wir gerade die Lindsay-News hatten, ein kurzer Blick rüber zu den Running Backs. Hier schien es ja so, als würde der Markt relativ flott anlaufen - doch die anfänglich überkochende Gerüchteküche war bisher nur ein kleines Schnellgericht, ohne Substanz. Chris Carson, Leonard Fournette, Kenyan Drake, James Conner - sie alle sind nach wie vor auf dem Markt. Auch die Receiving-Back-Gruppe angeführt von Duke Johnson und James White wäre noch zu haben, und das vermutlich relativ preiswert. Ich gehe davon aus, dass einige Teams hier über die nächsten Tage noch zuschlagen werden, um zumindest irgendeine Option im Kader zu haben, bevor es in den Draft geht.

Free Agency: Jets auch an JuJu Smith-Schuster dran?

15.58 Uhr: Wir bleiben kurz bei den Wide Receivern: Rapoport vermeldet soeben, dass sich die New York Jets in Gesprächen mit JuJu Smith-Schuster befinden. Smith-Schuster ist neben Will Fuller einer der Receiver aus der oberen Free-Agent-Gruppe, um den es bislang noch komplett ruhig war. Die Jets haben bekanntermaßen bereits Corey Davis verpflichtet, laut Rapoport könnte der Ex-Steelers-Receiver aber dennoch zusätzlich ein Thema sein.

Generell bin ich der Meinung, dass mehr High-Quality-Waffen eine gute Sache sind, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass zu dem aktuellen Receiving-Corps eher eine Speed- und/oder Outside-X-Option passen würde. Eine Verpflichtung von Smith-Schuster würde dann auch Starting-Slot-Receiver Jamison Crowder überflüssig machen. Erwähnenswert: Smith-Schusters Quarterback im College war Noch-Jets-QB Sam Darnold...

15.49 Uhr: Wide Receiver Chris Godwin hat soeben seinen Franchise Tag unterschrieben, damit steht er offiziell auch für die kommende Saison in Tampa unter Vertrag. Bei Godwin schien das stets nur eine Formsache zu sein - anders sieht es da bei Receiver-Kollege Allen Robinson aus: Hier berichtet ESPN soeben, dass Robinson keine Eile mit der Unterschrift hat. Will heißen: Gut möglich, dass wir Robinson erst kurz vor dem Saisonstart wieder in Chicago sehen - wenn überhaupt. Die Verhandlungen letztes Jahr sollen nicht gut verlaufen sein, und es ist kein Geheimnis, dass Robinson mit einem Abschied aus Chicago liebäugeln könnte. Das Problem für Robinson: GM Ryan Pace und Head Coach Matt Nagy brauchen dringend Ergebnisse, andernfalls sind sie vermutlich ihren Job los. Für die beiden wäre es rein von der Timeline her relativ sinnlos, Robinson zu traden.

15.41 Uhr: Einiges bin ich euch aus letzter Nacht noch schuldig, im Podcast haben wir teilweise bereits darüber gesprochen:

Patrick Peterson geht zu den Minnesota Vikings. Der Deal: 1 Jahr, 10 Millionen Dollar . Peterson ist kein Nummer-1-Corner mehr, aber er passt zu Mike Zimmer, und gemeinsam mit Jeff Gladney und Cam Dantzler kann das in der kommenden Saison schon ein sehr gutes Corner-Trio sein. Doch meine erste Reaktion ist ähnlich wie nach der Dalvin-Tomlinson-Verpflichtung: Minnesota hat noch immer eklatante Problemzonen in der Offensive Line und priorisiert jetzt zum zweiten Mal die Defense...

Der Deal: . Peterson ist kein Nummer-1-Corner mehr, aber er passt zu Mike Zimmer, und gemeinsam mit Jeff Gladney und Cam Dantzler kann das in der kommenden Saison schon ein sehr gutes Corner-Trio sein. Doch meine erste Reaktion ist ähnlich wie nach der Dalvin-Tomlinson-Verpflichtung: Minnesota hat noch immer eklatante Problemzonen in der Offensive Line und priorisiert jetzt zum zweiten Mal die Defense... Kyle Van Noy ist zurück bei den New England Patriots. Der Move war natürlich absolut zu erwarten, nachdem die Dolphins Van Noy nach nur einem Jahr wieder entlassen hatten. Ich hab den Schritt aus Dolphins-Sicht auch nicht ganz verstanden, wir wissen in jedem Fall, dass Van Noy unter Belichick funktioniert. Dafür könnten 2 Jahre, bis zu 13,2 Mio. Dollar sogar ein Schnäppchen sein. Die Patriots erhalten in diesem Jahr einen Viertrunden-Compensatory-Pick für den Deal, den Van Noy in Miami unterschrieben hatte, und jetzt bekommen sie den Linebacker-Edge-Hybrid günstig zurück.

ist zurück bei den Der Move war natürlich absolut zu erwarten, nachdem die Dolphins Van Noy nach nur einem Jahr wieder entlassen hatten. Ich hab den Schritt aus Dolphins-Sicht auch nicht ganz verstanden, wir wissen in jedem Fall, dass Van Noy unter Belichick funktioniert. Dafür könnten sogar ein Schnäppchen sein. Die Patriots erhalten in diesem Jahr einen Viertrunden-Compensatory-Pick für den Deal, den Van Noy in Miami unterschrieben hatte, und jetzt bekommen sie den Linebacker-Edge-Hybrid günstig zurück. Die Seattle Seahawks haben tatsächlich etwas für die Offensive Line gemacht: Guard Gabe Jackson kommt von den Las Vegas Raiders per Trade. Das sollte ein klares Upgrade für die Interior Line darstellen. Jackson kostet Seattle einen Fünftrunden-Pick.

haben tatsächlich etwas für die Offensive Line gemacht: kommt von den Las Vegas Raiders per Trade. Das sollte ein für die Interior Line darstellen. Jackson kostet Seattle Die Cincinnati Bengals haben Defensive Lineman Larry Ogunjobi mit einem Einjahresvertrag verpflichtet. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Geno Atkins' Abschied noch bevorstehen könnte?

15.30 Uhr: Da sind wir auch schon bei den Patriots - dieses Mal aber mit einigen Abgängen: Die Pats haben sich von Defensive Lineman Beau Allen und Wide Receiver Marqise Lee getrennt. Außerdem hat Safety Patrick Chung soeben via Social Media seinen Rücktritt bekanntgegeben.

15.19 Uhr: Glennon war letztes Jahr noch der Backup in Jacksonville, wo er es immerhin auf fünf Spiele brachte. Dabei warf er für 1.072 Yards, 7 Touchdowns und 5 Interceptions.

15.17 Uhr: Die New York Giants könnten heute noch ein größeres Thema werden - nämlich dann, falls Kenny Golladay bei den G-Men unterschreibt. Jetzt gibt es erstmal eine kleinere News: Mike Glennon ist Berichten zufolge der neue Backup-Quarterback in New York. Glennon hat sich offenbar soeben mit den Giants geeinigt.

15.11 Uhr: Hinweis noch in eigener Sache: Soeben ist eine neue Podcast-Folge "Down, Set, Talk!" online gegangen! Gibt's natürlich auch hier auf SPOX im Player. Wir haben unter anderem ein erstes Zwischenfazit mit Gewinnern und Verlierern der bisherigen Free Agency gezogen.

15.07 Uhr: Wir starten aber mit einer Entlassung, beziehungsweise einer einvernehmlichen Trennung: Die Denver Broncos haben gerade verkündet, dass sie nach mehreren Gesprächen mit Running Back Phillip Lindsay und dessen Beratern beschlossen haben, den Restricted Free Agent Tender zurückzuziehen und den Running Back somit zum Free Agent zu machen.

Ich vermute, beide Seiten waren der Meinung, dass Lindsays langfristige Zukunft nicht in Denver liegt. Jetzt bekommt er die Chance, den Markt zu testen.

15 Uhr: Herzlich Willkommen und hereinspaziert, nur keine falsche Scheu! Ja, es ist immer noch Free Agency, ja, es sind immer noch richtig gute Spieler zu haben - und ja, natürlich begleite ich euch auch heute durch den restlichen Tag. Aufgemerkt und aufgepasst, sonst verpassen wir den nächsten Patriots-Tight-End-Deal!

Tag 4 der Free Agency, Tag 6 unseres Live-Tickers, und wir sind noch lange nicht fertig! Auch heute versorgen wir euch mit allen Infos zu Trades, Verpflichtungen, Entlassungen und was sonst so passiert.

Alle Entwicklungen des gestrigen Tags findet Ihr hier.

NFL Free Agency 2021: Das ist bisher passiert

Die ersten beiden Tage der Free Agency 2021 standen ganz klar im Zeichen der New England Patriots. Die Pats sorgten zunächst mit der Verpflichtung von Tight End Jonnu Smith und wenig später mit der Einigung mit Ex-Ravens-Pass-Rusher Matt Judon für zwei der großen Verpflichtungen an Tag 1 - und eröffneten dann auch Tag 2 mit einem Knall, als die Einigung mit Tight End Hunter Henry verkündet wurde.

Alle drei Spieler adressieren fraglos Baustellen und passen exzellent in die Patriots-Schemes, genau wie Defensive Tackle Davon Godchaux (aus Miami), Wide Receiver Nelson Agholor (von den Raiders) und Defensive Back Jalen Mills (von den Eagles). Doch in jedem Fall zahlten die Patriots jeweils überraschend viel Geld.

Insgesamt genossen die Lines auf beiden Seiten des Balls die höchste Aufmerksamkeit. Die Chiefs bezahlten einen Top-Vertrag, um Guard Joe Thuney aus New England zu holen, die Chargers machten Ex-Packers-Center Corey Linsley zum bestbezahlten Center der NFL, die Titans öffneten die Geldkoffer für Bud Dupree, die Jets für Carl Lawson. Für den Kracher sorgten dann heute Morgen die 49ers mit dem Rekord-Vertrag für Left Tackle Trent Williams.

An Tag 3 sorgten die Arizona Cardinals für die weiteren großen Deals. Der Trade für Ex-Raiders-Center Rodney Hudson schließt eine der größten Baustellen in der Cardinals-Offense, während die Verpflichtung von A.J. Green den Nummer-2-Receiver-Spot adressiert. Könnte das auch ein Hinweis darauf sein, dass Larry Fitzgerald seine Karriere beendet?

Free Agency 2021: Das sind die bisherigen Top-Deals: