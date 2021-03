NFL Free Agency 2021: Liveticker, Gerüchte, Trades und Transfers

Das Verhandlungsfenster ist offen, mehrere Hochkaräter gingen bereits am Montag über die Ladentheke - doch mehrere Top-Free-Agents sind noch zu haben. Bei SPOX verpasst ihr keinen großen Deal, keinen Trade und keine Entlassung. Der Liveticker versorgt euch auch heute mit allen Infos, um 21 Uhr beginnt dann offiziell das neue Ligajahr.

15.02 Uhr: Ein interessantes Nugget erreicht mich gerade aus einer Story von The Athletic. Reporter Joseph Person hat mit einem NFL-Teamverantwortlichen gesprochen, der den Quarterback-Markt in dieser Offseason genau beobachtet hat - dessen Eindruck? "Es wirkt so, als wäre Watson Plan A, B und C" für die Carolina Panthers und Teambesitzer David Tepper.

Die Panthers schienen, der Eindruck hat sich in jedem Fall über die letzten Wochen manifestiert, sehr aggressiv auf der Suche nach einem neuen Quarterback zu sein. Carolina war wohl auch im Rennen um Matt Stafford ganz vorne mit dabei. Die Panthers haben ein junges Team, aber auch ohne Frage vielversprechendes Talent in einigen kritischen Spots - Watson würde den Umbruch um mehrere Stufen nach vorne katapultieren. Allerdings berichtet die Quelle weiter, dass "drei Erstrunden-Picks die Ausgangslage" für mögliche Verhandlungen wären.

14.54 Uhr: Die Trent-Williams-News erlaubt auch nochmal eine halbwegs elegante Überleitung auf den gestrigen Tag, denn die Chicago Bears haben ja nicht nur bei Trent Williams den Kürzeren gezogen. Auch bei Russell Wilson blitzte Chicago letztlich ab. Die Bears stehen damit schon jetzt ein wenig vor einem Scherbenhaufen, auch wenn die Offseason natürlich noch lang ist. Doch es ist schwer vorstellbar, dass die Bears in dieser Zeit signifikante und vor allem sofortige Upgrade für ihre kritischsten Baustellen finden.

Spannend ist aber auch die Wilson-Perspektive. Bereits gestern hatte Schefter vermeldet, dass die Bears bis zuletzt "sehr aggressiv" versucht hatten, einen Trade für Wilson einzufädeln, bis die Seahawks schließlich doch klar Nein sagten. Rapoport bestätigte das heute. Meine Vermutung, und das ist eine reine Interpretation: Es könnte Wilsons letzte Saison in Seattle werden. Denn die philosophischen Differenzen zwischen Wilson und Pete Carroll werden vermutlich nicht weg gehen, beide Seiten haben sich über die letzten Wochen intensiv mit einem Trade auseinandergesetzt - und nächstes Jahr wäre ein Trade aus Cap-Sicht für Seattle deutlich einfacher machbar.

14.45 Uhr: Und gleich nochmal die Raiders hinterher: Linebacker Nicholas Morrow erhält einen Einjahresvertrag über 5 Millionen Dollar.

14.38 Uhr: So langsam aber sicher kommt Bewegung in den Receiver-Markt. Gestern haben die Jaguars mit Marvin Jones einen kleinen Steal gelandet, jetzt ist John Brown vom Markt: Der Speedster, der jüngst in Buffalo entlassen wurde, unterschreibt bei den Las Vegas Raiders. Brown kann dort somit den nach New England abgewanderten Nelson Agholor ersetzen. Es handelt sich um einen Einjahresvertrag der bis zu 5,5 Millionen Dollar wert sein kann. 3,75 ist das Basisgehalt. Guter Deal für die Raiders, die fraglos gleichzeitig auch hoffen, dass Vorjahres-Erstrunden-Pick Henry Ruggs einen Sprung nach vorne macht.

14.34 Uhr: Den ersten großen Deal des Tages gab es bereits heute Morgen, beziehungsweise zu später Stunde in der Nacht nach Westküsten-Zeit - und die ist hier entscheidend: Offensive Tackle Trent Williams bleibt bei den 49ers! 6 Jahre, 138 Millionen Dollar, 55 Millionen garantiert - das sind die Parameter dieses Monster-Deals. Von den 55 Millionen Dollar sind 30,1 Millionen der Unterschriftsbonus! Das ist ein Tackle-Rekord-Deal, aber natürlich auch für einen der besten Tackles der Liga.

Mit seiner Agilität ist Williams auch der perfekte Tackle für die Shanahan-Offense und es war ein absolutes Muss für die Niners, diesen Deal hinzubekommen. Umso überraschender war es, dass hier keine Einigung erzielt wurde, bevor das Verhandlungsfenster am Montag geöffnet wurde. Das erlaubte es Williams' Berater, mit anderen Teams zu sprechen, was den Preis hochtrieb. Laut Adam Schefter waren insbesondere die Chiefs und die Bears bis zuletzt im Rennen.

14.30 Uhr: Herzlich Willkommen, und ein frohes neues Liga-Jahr miteinander! Oder so. In jedem Fall: Ab 21 Uhr beginnt das neue NFL-Jahr, dann werden all die Wechsel und Trades der letzten Tage und Wochen offiziell. Die Zeit gegen 21 Uhr vielleicht also auch nochmal ein Hotspot für neue Deals - und bis um 21 Uhr, wenn die 32 Teams unter dem Salary Cap sein müssen, könnte es auch noch weitere überraschende Entlassungen geben. Let's go!

NFL Free Agency 2021: Das sind die Top-Deals bislang

Die ersten beiden Tage der Free Agency 2021 standen ganz klar im Zeichen der New England Patriots. Die Pats sorgten zunächst mit der Verpflichtung von Tight End Jonnu Smith und wenig später mit der Einigung mit Ex-Ravens-Pass-Rusher Matt Judon für zwei der großen Verpflichtungen an Tag 1 - und eröffneten dann auch Tag 2 mit einem Knall, als die Einigung mit Tight End Hunter Henry verkündet wurde.

Alle drei Spieler adressieren fraglos Baustellen und passen exzellent in die Patriots-Schemes, genau wie Defensive Tackle Davon Godchaux (aus Miami), Wide Receiver Nelson Agholor (von den Raiders) und Defensive Back Jalen Mills (von den Eagles). Doch in jedem Fall zahlten die Patriots jeweils überraschend viel Geld.

Insgesamt genossen die Lines auf beiden Seiten des Balls die höchste Aufmerksamkeit. Die Chiefs bezahlten einen Top-Vertrag, um Guard Joe Thuney aus New England zu holen, die Chargers machten Ex-Packers-Center Corey Linsley zum bestbezahlten Center der NFL, die Titans öffneten die Geldkoffer für Bud Dupree, die Jets für Carl Lawson. Für den Kracher sorgten dann heute Morgen die 49ers mit dem Rekord-Vertrag für Left Tackle Trent Williams.

Free Agency 2021: Das sind die bisherigen Top-Deals:

Spieler Altes Team Neues Team Vertrag Left Tackle Trent Williams San Francisco 49ers San Francisco 49ers 6 Jahre, 138 Mio. Dollar, 55,1 Mio. garantiert Edge-Rusher Bud Dupree Pittsburgh Steelers Tennessee Titans 5 Jahre, 82,5 Mio. Dollar, 35 Mio. garantiert Offensive Guard Joe Thuney New England Patriots Kansas City Chiefs 5 Jahre, 80 Mio. Dollar, 48 Mio. garantiert Edge-Rusher Shaquil Barrett Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 4 Jahre, 68 Mio. Dollar, 36 Mio. garantiert Edge-Rusher Leonard Floyd Los Angeles Rams Los Angeles Rams 4 Jahre, 64 Mio. Dollar Center Corey Linsley Green Bay Packers Los Angeles Chargers 5 Jahre, 62,5 Mio. Dollar, 26 Mio. garantiert Edge-Rusher Trey Hendrickson New Orleans Saints Cincinnati Bengals 4 Jahre, 60 Millionen Dollar, 16 Mio. garantiert Edge-Rusher Matt Judon Baltimore Ravens New England Patriots 4 Jahre, 56 Mio. Dollar, 32 Mio. garantiert Tight End Jonnu Smith Tennessee Titans New England Patriots 4 Jahre, 50 Mio. Dollar, 31,25 Mio. garantiert Edge-Rusher Carl Lawson Cincinnati Bengals New York Jets 3 Jahre, 45 Mio. Dollar, 30 Mio. garantiert Cornerback Shaquill Griffin Seattle Seahawks Jacksonville Jaguars 3 Jahre, 40 Mio. Dollar, 29 Mio. garantiert Edge-Rusher Romeo Okwara Detroit Lions Detroit Lions 3 Jahre, 39 Mio. Dollar, 25 Mio. garantiert Tight End Hunter Henry Los Angeles Chargers New England Patriots 3 Jahre, 37,5 Mio. Dollar, 25 Mio. garantiert

NFL: Free Agency 2021 - die wichtigsten Termine

Das neue Ligajahr beginnt am heutigen 17. März um 21 Uhr MESZ offiziell. Erst dann können Teams Verträge mit Free Agents und Trades offiziell verkünden.

Das heißt jedoch nicht, dass vorher keine Deals eingefädelt werden. Das Gegenteil ist der Fall! Die Detroit Lions schickten Matthew Stafford für Jared Goff und wertvolle Picks nach Los Angeles, die Colts holten Carson Wentz aus Philadelphia.

Seit Montag dürfen die Berater der angehenden Free Agents allerdings offiziell mit Teams verhandeln, was bereits zu zahlreichen mündlich vereinbarten Verträgen führte.