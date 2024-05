“Saublöde Fragen”: Nuggets-Coach Michael Malone verliert nach Playoff-Aus die Contenance

Titelverteidigung der Nuggets ist gescheitert

Auch Nikola Jokic gratulierte und gab an, dass die Wolves das bessere Team gewesen seien. "Sie wurden aufgebaut, um uns zu schlagen", gab der dreifache MVP an. "In dieser Liga gibt es so viel Qualität, dass man perfekt spielen muss, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Das haben wir nicht getan. Wir hätten mehr Würfe treffen müssen, das haben wir nicht getan."

Als Team schossen die Nuggets nur 41 Prozent aus dem Feld, von der Dreierlinie waren es nur 24 Prozent (8/33), wobei vor allem Jokic (2/10 3P) kaum etwas traf. Letztlich waren es aber in Spiel 7 die Rollenspieler, die Denver im Stich ließen. Murray und Jokic verbuchten zusammen 69 Punkte, der Rest gab auf lediglich 21 bei einer Quote von 28,5 Prozent (8/28 FG).

Verantwortung dafür übernahm unter anderem Michael Porter Jr., der eine schwache Serie spielte und auch in Spiel 7 nur 7 Zähler (3/12 FG) und 9 Rebounds auflegte. "Ich habe mich schon beim Team entschuldigt, weil ich das Gefühl habe, dass diese Niederlage auf meine Kappe geht."

Durch die Niederlage der Nuggets ist auch klar, dass zum sechsten Mal in Folge der Champion bereits spätestens nach den Conference Semfinals die Segel streichen muss. Zudem wird es im sechsten Jahr den sechsten unterschiedlichen Champion geben.