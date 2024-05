"Wir wollen Champion werden": Erst peinlich, nun Contender - die irre Mavs-Transformation

© getty

Dallas Mavericks: Es ist nicht mehr nur die Doncic-Show

Washington entwickelte sich dabei zur dritten Option, war eine defensive Allzweckwaffe und schießt nun seit April die Lichter aus, Gafford ist eine weitere gute Option auf Center, erst recht nach dem Kleber-Ausfall. Für den Moment hat es sich ausgezahlt, ob die Trades auch langfristig Homeruns sind, bleibt abzuwarten. Washington traf in seiner Karriere noch nie so gut wie in diesen Playoffs, Gafford dürfte bald nur noch die Backup-Rolle hinter Lively bleiben. Letztlich war es OKC, das Dallas die Frontline aus Lively, Gafford und Washington überhaupt erst ermöglichte, während die Thunder sich lieber Gordon Hayward ans Bein banden, der seit seiner Ankunft in Oklahoma scheinbar das Basketball spielen verlernt hat (0 Punkte in 46 Minuten in den Playoffs, wie ist das möglich?!).

Ein echter Homerun war dagegen die Verpflichtung von Derrick Jones Jr., der in den Spiele 4, 5 und 6 die besten Scoring-Spiele seiner Playoff-Karriere (zuvor immerhin 22 Einsätze) verbuchte. Erst im August nahmen ihn die Mavs unter Vertrag - für das Minimum. Wenn dann so jemand einschlägt, ist das ein fetter Bonus für jedes Team. Auch der Forward traf in der Crunchtime einen wichtigen Wurf.

Überhaupt: In den letzten drei Minuten kamen weder Doncic noch Irving auf einen einzigen Punkt - und trotzdem setzten sich die Mavs durch. "Nico hat das Team im Sommer toll verstärkt", lobte auch noch einmal Kidd. "Seit er hier ist, hat er eine Mannschaft zusammengestellt, die passt."

Es ist nicht mehr nur die Doncic-Show, die Last wurde endlich verteilt. Natürlich hilft es, wenn das Duo Spiel für Spiel zusammen über 60 Punkte erzielt, die Mavs haben inzwischen aber auch andere Möglichkeiten, Spiele zu gewinnen. OKC wollte sich an diesem Abend von keinem der Stars schlagen lassen, also waren es die Washingtons, Livelys, Jones' dieser Welt, die in großen Momenten große Würfe trafen.