Luka Doncic bringt es nach Hause! Dallas Mavericks gleichen Serie gegen OKC Thunder aus

Thunder vs. Mavs - Der Star des Spiels: P.J. Washington

Es ist wie gegen die Clippers, Washington ist der X-Faktor für Dallas, erst recht nach dem Kleber-Ausfall. Seine sieben verwandelten Dreier machten für die Stars der Mavs vieles leichter, dazu nutzte der Forward auch mehrfach seine Größenvorteile im Post, ein weiteres Stilmittel für einfache Punkte. Hin und wieder auch mit guten Sequenzen in der Defense gegen SGA und Jalen Williams, allerdings stand diesmal klar die Offense im Vordergrund.

Thunder vs. Mavs - Der Flop des Spiels: Josh Giddey

Hat der Australier einen Platz in dieser Serie? Es scheint nicht. Dallas gewährte dem Youngster alle Freiräume dieser Welt, was Giddey aber nicht nutzen konnte. Zwar erzielte Giddey 8 Zähler (3/6) in 11 Minuten, vergab aber dabei beide Dreier und fiel mehrfach mit schwacher Transition-Defense auf. Thunder-Coach Mark Daigneault reagierte zur zweiten Halbzeit umgehend, Giddey spielte nur noch drei Minuten. Insgesamt war Giddey -20 in nur elf Minuten.