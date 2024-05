Humpelnder Luka Doncic abgemeldet: Mavericks kommen in Spiel 1 gegen OKC unter die Räder

Doncic, der früh im ersten Viertel nach einem Sturz etwas am Knöchel abbekommen hatte, wirkte über weite Strecken langsam in seinen Aktionen, in der zweiten Hälfte schleppte er sich zeitweise über den Court. Allerdings wurde er von den Thunder auch exzellent verteidigt und aus dem Pick-and-Roll konsequent gedoppelt. Er beendete seinen Arbeitstag mit 19 Punkten, 9 Assists und 6 Rebounds, verzeichnete aber fünf Ballverluste und sehr schwache Wurfquoten (6/19 FG, 1/8 Dreier, 6/10 FT).

Bester Scorer der Mavs war so Kyrie Irving mit 20 Punkten (7/14 FG), aber auch der hatte schon früh vier Turnover und konnte das Spiel nur selten an sich reißen. Neben dem Star-Duo wusste Center Daniel Gafford noch zu überzeugen (16 Punkte, 11 Rebounds, 5 Blocks). Dallas kam nach einem 53:62 zur Pause noch einmal auf einen Punkt heran, fiel in der Folge aber in sich zusammen.

Die Thunder, die nach ihrem Sweep in Runde 1 gegen die New Orleans Pelicans über eine Woche frei gehabt hatten, waren deutlich aggressiver und wirkten im Spielverlauf zunehmend frischer und spritziger. Bester Mann war mal wieder MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander, der nur knapp an einem Triple-Double vorbeischrammte (29, 9 und 9). Rookie-Center Chet Holmgren legte 19 Punkte, 7 Rebounds und 3 Blocks auf. Jalen Williams kam auf 18, Aaron Wiggins von der Bank auf 16 Punkte. OKC dominierte bei den Rebounds (52:39) und traf fast 46 Prozent der Dreier (16/35).

Für die Mavericks war es die fünfte Niederlage in einem Spiel 1 in Folge, in der Runde zuvor hatte man auch gegen die Clippers zum Auftakt keinen Stich gemacht.

Spiel 2 findet in der Nacht auf Freitag erneut in Oklahoma City statt.