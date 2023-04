Dallas Mavericks - Kommentar zur "Kursänderung" in letzter Sekunde bei den Mavs: Mark Cuban ist maximal verzweifelt

Die Dallas Mavericks haben sich zwei Spiele vor dem Ende der Regular Season unverschämt offensichtlich dazu entschieden, lieber in der Lottery auf ihren Erstrundenpick zu hoffen, anstatt um einen Platz im Play-In-Turnier zu kämpfen. Das zeugt von maximaler Verzweiflung beim Teambesitzer Mark Cuban.

Dazu gehörten offenbar auch Cuban und Kyrie Irving , die sich ein Schmunzeln an der Seitenlinie nicht verkneifen konnten, wenn ihnen auch andere Emotionen anzusehen waren. Überraschung konnte man ihnen jedoch nicht abkaufen, schließlich war die Niederlage komplett kalkuliert. Dallas stand zum Spielende nicht mit der zweiten, sondern dritten Einheit auf dem Parkett.

In den letzten 20 Sekunden gegen die Bulls beim Stand von 112:115 vergaben Theo Pinson, McKinley Wright IV und A.J. Lawson gleich vier Dreier zum Ausgleich, die letzten drei Versuche berührten nicht einmal den Ring und waren einfach nur schmerzhaft anzusehen. Für Mavs-Fans zumindest, andere konnten sich sicher auch amüsieren.

© getty

Dallas Mavericks: Das offensichtlichste Tanking jemals

Schon viele Stunden vor Spielbeginn wurde bekannt gegeben, dass neben Irving auch Tim Hardaway Jr., Christian Wood, Maxi Kleber und Josh Green aussetzten. Wenig später kündigte Head Coach Jason Kidd dann auch noch an, dass Luka Doncic das erste Viertel spielen würde (vermutlich wegen der "I Feel Slovenia Night" in der Arena) und dann fertig sei "für die Saison".

Da hatte sich Kidd wohl etwas verplappert und wollte sich noch herausreden, die Katze war jedoch ohnehin aus dem Sack: Dallas hatte die Saison aufgegeben. Kidd bestätigte dann auch schon, dass die Entscheidung für eine "Kursänderung" von Cuban und General Manager Nico Harrison getroffen worden war.

Zu diesem Zeitpunkt hätte einen nicht einmal mehr die Worte "We are tanking" aus Kidds Mund schocken dürfen, es ist ohnehin schon das offensichtlichste Tanking in der Geschichte der Liga.

Und wofür überhaupt? Falls die Mavs es schaffen, am Sonntag gegen die Spurs zu verlieren, haben sie die zehntschlechteste Bilanz der Liga. Das heißt dank der Lottery aber noch nicht einmal, dass sie einen Pick in der Top 10 sicher haben.

Sollten die Mavs erst an elfter Stelle oder später wählen dürfen (eine Chance von knapp 21 Prozent), müssen sie den Pick sogar an die Knicks schicken. Dallas schuldet New York noch einen Erstrundenpick außerhalb der Top 10 vom Trade für Kristaps Porzingis.