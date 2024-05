"Das war der alte Luka": Doncic und Mavs schlagen zurück und sind den Conference Finals ganz nah

Oklahoma City Thunder (W1) - Dallas Mavericks (W5) 92:104 (BOXSCORE), Serie: 2-3

Somit können die Mavs im heimischen American Airlines Center in der Nacht auf Sonntag die zweite Conference-Finals-Teilnahme in drei Jahren perfekt machen. Doncic lieferte sein bestes Spiel in der Serie ab und verbuchte in 42 Minuten 31 Punkte (12/22 FG, 5/11 3P), 10 Rebounds und 11 Assists. "Ich wollte mich einfach nur auf Basketball konzentrieren und Spaß haben. Das war der alte Luka, der immer ein Lachen auf den Lippen hat", gab Doncic nach der Partie an. X-Faktor für Dallas war der überragende Derrick Jones Jr., der 19 Zähler (7/9 FG, 3/5 3P) beisteuerte und in Halbzeit eins alle seine sechs Würfe traf.

P.J. Washington (10, 4/9, 10 Rebounds) war lange kein Faktor, lieferte aber in der Crunchtime Big Plays. Kyrie Irving (12, 5/11 FG, 2/2 Dreier) blieb unauffällig, stellte sich aber wieder voll in den Dienst der Mannschaft.

Für die Thunder bekam der erneut überragende Shai Gilgeous Alexander (30, 12/21 FG, 7 Assists) zu wenig Unterstützung, gerade von draußen ging zu wenig (10/40 3P). Hier dürfen sich vor allem Lu Dort (12, 2/8 3P) sowie Isaiah Joe (6, 2/8 3P) angesprochen fühlen. Chet Holmgren (13, 5/11) kam erst im vierten Viertel etwas auf, Jalen Williams (12, 6/13) blieb erneut blass.