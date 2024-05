Kyrie Irving clutch, Washington überragend - Mavs erkämpfen sich Vorteil in der Serie mit OKC Thunder

Die Mavs bauten in den folgenden Minuten ihre Führung auf 71:65 aus und Tim Hardaway traf einen Dreier mit dem Horn zur 82:78-Führung vor dem vierten Viertel.

Im viertel Viertel war es wieder einmal Kyrie-Zeit. Zu Beginn verwandelte Uncle Drew drei Midrange-Würfe in Folge zu einer zwischenzeitlichen 90:83-Führung. Die Thunder ließen sich aber nicht abschütteln und verkürzten mit Dreiern von SGA und Isaiah Joe, der ein Riesen-Spiel von der Bank machte, auf 95:98.

Die letzten Minuten wurden dann turbulent. Luka Doncic sicherte den Mavs zuerst einen wichtigen Steal mit anschließendem Layup und opferte sich mehrmals in spektakulären Kollisionen mit Thunder-Spielern zum Wohle des Teams. Kyrie knipste den Thunder 40 Sekunden vor dem Ende mit einem weiteren Midrange-Runner zum 104:99 die Lichter aus.

Die Mavs führen in der Serie mit 2-1, Spiel 4 steht am Dienstag um 3.30 an.