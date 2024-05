"Ich sehe das als großartige Niederlage": Erkenntnisse zur Nuggets-Pleite in Spiel 6 gegen die Minnesota Timberwolves

© getty

Jamal Murray muss für die Nuggets in Spiel 7 liefern

So wichtig Conley für die Wolves ist: Ein Jamal Murray in Normalform ist für die Nuggets noch wichtiger. Der "Robin" zu Jokics "Batman" lieferte diesmal jedoch eines seiner schlechtesten Playoff-Spiele überhaupt ab. 1/10 aus dem Feld in der ersten Halbzeit, gekrönt durch einen Airball aus kürzester Distanz. Es ist kein Zufall, dass er in den beiden Kantersiegen der Wolves in der Serie jeweils meilenweit unter seinen Möglichkeiten blieb: 3/18 aus dem Feld in Spiel 2, 4/18 in Spiel 6.

Der 27-Jährige zeigte sich danach unbeeindruckt. "Wir hatten in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten, ich auch", erklärte er. Ein Lob für die exzellente individuelle Defense von Edwards oder Jaden McDaniels hatte er nicht übrig, stattdessen machte er eine Ellbogenverletzung geltend, die er sich früh im Spiel zugezogen hatte. Das habe auch sein Passspiel beeinträchtigt, verriet er: "Ich habe versucht, ihn durch eine Salbe zu betäuben", aber seinen Rhythmus habe er nicht mehr finden können. Allzu besorgt wirkte er dennoch nicht. Könne er die Verletzung bis Sonntag in den Griff bekommen? "Das hoffe ich doch", lachte er. Überhaupt sei ein Spiel 6 immer am schwersten zu gewinnen.

Das typische Selbstbewusstsein für einen erstklassigen Scorer in der NBA: Was die Defense auch tut, am Ende hängt alles von mir ab. Die beiden Game-Winner gegen die Lakers und das eine oder andere Highlight dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Murray bisher in den Playoffs sehr schwertut: 39 Prozent aus dem Feld, knapp über 31 Prozent von der Dreierlinie. In Spiel 7 wird es auch auf ihn ankommen.