NBA Playoffs: Lakers senden ein Lebenszeichen! Davis und LeBron wenden Sweep gegen Nuggets ab

LeBron James dreht im vierten Viertel noch einmal auf

L.A. machte aber diesmal deutlich weniger Fehler, die Nuggets bekamen nichts in Transition und auch am Brett waren die Lakers diesmal präsenter. Für Denver ging dagegen von draußen kaum etwas, nur Porter Jr. hatte etwas Zielwasser getrunken. Murray versuchte viel, hatte aber wenig Erfolg damit, sodass die Lakers zur Pause mit 61:48 führten und dabei 57 Prozent aus dem Feld trafen.

Der zu erwartende Nuggets-Run blieb diesmal aber aus. LeBron blockte Murray per Chasedown, dazu fielen vorne die Dreier. Russell versenkte zwei, dazu trafen auch Gabe Vincent und Taurean Prince, sodass Denver nicht wirklich näher kam. Porter Jr. war weiter heiß, dazu drehte auch Jokic auf und spielte diesen unfassbaren Touch-Pass in Transition. Das war das Rezept. Genügend scoren, um Denver auf Distanz zu halten plus ein weiterhin bärenstarker Davis, der am Brett unermüdlich ackerte. So gingen die Lakers mit einem 91:80-Vorsprung in den Schlussabschnitt.