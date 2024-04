NBA Playoffs: Jamal Murray mit der Sirene! Denver Nuggets gewinnen Spiel 2 gegen Los Angeles Lakers dank furiosem Schlussspurt

Und auch nach dem Wechsel war Davis nicht zu stoppen, sodass die Nuggets die Matchups wechselten und damit ein bisschen Erfolg fanden. Der Vorsprung der Lakers wuchs auf bis zu 20 Zähler an, danach blieben die Gäste aber fünf Minuten ohne einzigen Punkt.

Dafür hatten sie Jokic lange gut im Griff, erst zum Ende des Abschnitts kam der Serbe etwas auf und schloss einen 10:0-Lauf ab, bei dem KCP einen Monster-Dunk in Transition über Taurean Prince auspackte. Davis musste mit vier Fouls auf die Bank, dennoch hielten die Lakers einen zweistelligen Vorsprung vor dem Schlussabschnitt, weil Denver einfach keine Dreier traf (1/7 im dritten Viertel).

Aber auch so kam der Champion immer näher. Die lakers blieben erneut vier Minuten ohne ein Field Goal, für Denver holte sich Murray aus der Midrange etwas Selbstvertrauen und verkürzte auf -2. LeBron wirkte müde, verwandelte aber zwei Dreier am Stück, traf einen weiteren schweren Jumper und schaffte so etwas Entlastung. Es half aber alles nichts. Die Crunchtime-Könige scorten bei fast jeder Possession und hatten auch ein wenig Glück.

Nach einem Fastbreak-Dunk von James verdaddelten die Nuggets beinahe den Ball, doch irgendwie landete der Ball bei Michael Porter Jr. und dieser glich 1:15 Minuten wieder aus. Murray konterte danach noch Scores von Russell und James, um dann schließlich mit der Sirene den krönenden Schlusspunkt zu setzen. Die Nuggets haben somit zehn Spiele in Folge gegen die Lakers gewonnen.

Spiel 3 der Serie findet in der Nacht auf Freitag um 4 Uhr deutscher Zeit in Los Angeles statt.