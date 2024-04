Wieder Jamal Murray für den Sieg! Los Angeles Lakers scheiden nach großen Kampf gegen Denver aus

Jamal Murray versenkt die Lakers erneut

Und die zweite Halbzeit begann mit einem Schock für L.A. Davis verletzte sich an der Schulter, machte aber mit Schmerzen weiter. In dieser Phase erspielten sich die Gäste durch Dreier von Russell und James die höchste Führung des Abends (+9), bevor Jokic endlich aufwachte. Mit 7 Punkten am Stück läutete der Finals-MVP einen 21:7-Lauf ein, bevor auch LeBron zum Ende des Viertels bei einem Drive zu Boden ging. Denver hatte die Partie gedreht (81:79), allerdings humpelte nun aber auch Murray.

Beide Lakers-Stars waren im vierten Viertel aber wieder mit von der Partie, das galt auch für Murray, der einen Dreier netzte. Denver hatte trotzdem kaum Rhythmus und die Gäste holten sich mit einem 10:2-Lauf wieder die Führung, obwohl sie dabei auch einige Freiwürfe vergaben. Die Nuggets ließen aber selbst eigene Leger auf der Straße und machten weiter ungewohnte Fehler.

In der Schlussphase nahm die Partie aber wieder Fahrt auf. Murray dunkte über LeBron, Reaves entlastete mit drei Buckets seine Stars. Aber: Die Lakers hatte für die letzten drei Minuten keine Auszeit, gingen aber durch Dreier von Reaves sowie einen Drive 90 Sekunden vor Schluss wieder in Front. Murray konterte dies von Downtown und stellte auf +2, bevor LeBron bei noch 26 Minuten zweimal an der Linie die Nerven behielt. Es spielte keine Rolle, weil Murray wie in Spiel 2 aus der Mitteldistanz den Gamewinner traf. Die Lakers hatten keine Auszeit mehr, ein Notdreier von Taurean Prince, der viel zu kurz war, besiegelte das Aus der Lakers.