NBA Playoffs: Nikola Jokic wieder zu gut für Los Angeles Lakers! LeBron James geht am Ende der Saft aus

Und es fruchtete. Innerhalb weniger Minuten war der Lakers-Vorsprung aufgebraucht. Denver forcierte Ballverluste, schnappte sich Offensiv-Rebounds und traf auch endlich ein paar Dreier. Dazu half auch Gordon enorm, dennoch gingen die Lakers mit einem 3-Punkte-Vorsprung in die Pause, da James seinen sehr tiefen Dreier mit der Sirene verwandelte.

Während dieses Runs war Jokic für die Nuggets kaum involviert, das änderte sich nach der Pause. Bei einem 22:6-Lauf Mitte des Abschnitts war der Center direkt an neun erfolgreichen Field Goals in Folge beteiligt, darunter war auch mal wieder sein patentierter Lob-Floater für Gordon. Die Lakers wirkten angeschlagen, machten nicht mehr die richtigen Plays im Angriff und kassierten so leichte Transition-Buckets. Ein Dreier von Taurean Prince stoppte zumindest den Lauf, Denver führte nach 36 Minuten dennoch mit 89:78.

Danach überlebten die Nuggets die Minuten ohne Jokic, die Gäste machten trotz James und Davis auf dem Feld einfach keinen Boden gut. Stattdessen wuchs der Vorsprung auf +15, ein And-1 von Davis sowie ein Leger von Prince drückten den Rückstand aber wieder in den einstelligen Bereich. Die Lakers suchten immer wieder Davis und der brachte die Lakers noch einmal auf -6 heran, doch Denver hatte mit Jokic stets Antworten parat. Als LeBron 90 Sekunden vor Schluss einen einfachen Leger vergab und der Joker auf der Gegenseite per Dunk auf 112:101 stellte, war die Sache gelaufen.

Spiel 2 der Serie findet bereits in der Nacht auf Dienstag um 4 Uhr erneut in Denver statt.