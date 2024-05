Jamal Murray steuert als "Bad Guy" auf Höchstform zu: Die Erkenntnisse zu Wolves vs. Nuggets, Spiel 3

Die Schiedsrichter zogen eine härtere Linie

In den Playoffs werden für gewöhnlich weniger Fouls gepfiffen als in der Regular Season, mehr Körperkontakt wird zugelassen. Die Wolves nutzten dies in den ersten beiden Spielen gegen die Nuggets gut aus und hatten großen Erfolg mit ihrer körperlichen Defense. In Spiel 3 änderte die Linie sich jedoch, was die Schiedsrichter um Tony Brothers schon früh in der Partie etablierten.

Die größten Probleme damit hatte Jaden McDaniels, der in seinen ersten acht Minuten auf dem Parkett mit drei Pfiffen gegen sich belegt wurde. Der Edelverteidiger der Wolves konnte so nicht dauerhaft an Murray kleben, früh in der zweiten Hälfte beging er sein viertes Foul.

Die strengere Linie könnte sich mit einer neuen Truppe von Schiedsrichtern in Spiel 4 wieder verlieren, womöglich gab es aber auch die Ansage der Liga, dass für die komplette Serie härter gepfiffen werden soll. In einem engen Spiel kann es ein entscheidender Vorteil sein, sich zuerst an die Linie des Spiels zu gewöhnen.