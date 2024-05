Andrew Nembhard macht sich zum Helden in der Schlussminute! Indiana Pacers verkürzen gegen New York Knicks

Keinen Abschluss in den letzten sechs Minuten der Partien nahm Donte DiVincenzo, der mit 35 Punkten bei 12/26 aus dem Feld und 7/11 Triples in fast 44 Minuten zuvor der Spieler mit dem heißesten Händchen der Partie war. Tyrese Haliburton zog gleich als Topscorer bei 14/26 FG und 6/16 Triples, dazu verbuchte er 7 Assists und 2 Steals bei 2 Turnover. Er wurde zum fünften Spieler jemals mit mindestens 30 Punkten und 6 Dreiern in zwei aufeinanderfolgenden Playoffspielen.

Pascal Siakam war ebenfalls stark aufgelegt mit 9/14 FG sowie 7 Rebounds neben 26 Punkten, er geriet jedoch mit 5 Fouls in Probleme und stand somit nur für knapp 31 Minuten auf dem Parkett. Turner verbuchte ein Double-Double mit 21 Zählern (7/13 FG), 6 seiner 10 Rebounds am gegnerischen Ring und 3 Blocks.

Brunson machte nicht sein bestes Spiel, er brauchte 26 Feldwürfe für 26 Punkte sowie 6 Assists bei 5 Turnover. Alec Burks lieferte Unterstützung mit 14 Zählern (4/6 FG) in 21 Minuten von der Bank kommend, zuvor hatte er erst eine einzige Minute in den laufenden Playoffs gespielt. New York ging geschwächt ohne O.G. Anunoby (Oberschenkel) in die Partie, Brunson kämpft mit einer Verletzung am rechten Fuß.

Josh Hart (10, 4/7 FG) half überragend am defensiven Brett mit 18 Rebounds aus, Isaiah Hartenstein (6, 3/4) ackerte dagegen für 4 seiner 8 Rebounds am gegnerischen Ring. In fast 39 Minuten spielte er zudem 5 Assists bei 1 Turnover.