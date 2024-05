Droht sogar eine Sperre? Jamal Murray verliert in Spiel 2 die Nerven

Es war erneut ein gebrauchter Abend für Jamal Murray bei der 80:106-Niederlage der Nuggets in Spiel 2 gegen Minnesota. Zum Auftakt war der Kanadier in der ersten Halbzeit ohne Punkte geblieben, auch im zweiten Duell waren es nur deren zwei. Dabei traf Murray nur einen von zehn Würfen (am Ende: 8 PTS, 3/18 FG) und war sichtlich genervt von der physischen Spielweise der Wolves, die von den Schiedsrichtern aber konsequent durchgewunken wurde.

Die Refs hatten an diesem Abend eine lange Linie - auf beiden Seiten, die Wolves wussten dies aber besser zu nutzen, während sich Denver immer wieder in Diskussionen mit den Schiedsrichtern verwickelte. Zu Beginn des zweiten Viertels war unter anderem zu sehen, wie Murray das "Money Sign" in Richtung der Refs machte, das dürfte eine Geldstrafe nach sich ziehen. Wolves-Center Rudy Gobert hatte vor einigen Wochen auch einmal gemacht, es kostete ihn 20.000 Dollar.