NBA Power Ranking im Januar: Diese Saison von Joel Embiid müssen die Philadelphia 76ers melken

Platz 15: Los Angeles Lakers (22-22)

Letztes Ranking: 12

12 Net-Rating: -0,9 (18.)

Wer sind diese Lakers? Siege gegen OKC wechseln sich mit Pleiten gegen Brooklyn und Memphis ab. Anthony Davis und LeBron James liefern weiterhin ab, doch um sie herum stimmt zu wenig. Dem Team fehlt vor allem eines - Konstanz. Rollenspieler wie D'Angelo Russell, Cam Reddish und Co. sind zu oft Totalausfälle, dazu fehlt es an Dynamik im Backcourt. Das ist auch so mit LeBron auf dem Feld, erstmals in seiner Karriere hat eines seiner Teams eine maximal durchschnittliche Offense (derzeit 50. Perzentil). An guten Tagen können die Lakers gegen fast jedes Team mithalten, aber wer so wenig und so schwach von draußen schießt, der kann in dieser Liga nicht oben mitspielen.