"Das hat uns gefehlt": Wie die Phoenix Suns ihren Fluch im vierten Viertel brachen

Phoenix Suns: Das größte Comeback seit der Bubble

Einen solch hohen Rückstand im vierten Viertel wurde zuletzt in der Bubble in Orlando aufgeholt, seit dem 23. August 2020 waren 1.244 Teams an dieser Aufgabe gescheitert. Zahlreiche Fans hatten bereits ihre Sitze verlassen, auch ein paar Journalisten waren schon auf dem Weg in die Katakomben.

Suns-Coach Frank Vogel setzte dagegen alles auf eine Karte und präsentierte gegen die Kings ein kaum zu verteidigendes Small-Ball-Lineup mit Durant auf der Fünf sowie vier wurfstarken Guards in Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen und Eric Gordon. Plötzlich forcierten die Suns Turnover (insgesamt 8 im vierten Viertel), drückten aufs Tempo und erzielten 12 Punkte in Transition. Die historisch schwachen Schlussviertel? An diesem Abend kein Thema!

Der Schlüssel dafür war vor allem Durant, der nicht nur 15 seiner 27 Punkte im letzten Spielabschnitt erzielte, sondern auch Domantas Sabonis in der Defense ordentlich beackerte. "Ich bin lang und athletisch, ich kann meine Füße bewegen und habe Erfahrung. Warum sollte ich also nicht gegen die besten Spieler der NBA bestehen?", fragte Durant in die Runde, als er auf seine Verteidigung angesprochen wurde.