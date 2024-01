NBA: Joel Embiid bricht mit 70 Punkten Franchise-Rekord von Wilt Chamberlain im Duell mit Victor Wembanyma

Philadelphia 76ers (29-13) - San Antonio Spurs (8-35) 133:123 (BOXSCORE)

70 Punkte, 24 von 41 aus dem Feld, 21 von 23 von der Freiwurflinie, dazu satte 18 Rebounds und 5 Assists - so las sich am Ende Joel Embiids Statline in seinen knapp 37 Minuten Einsatzzeit, der damit nicht nur Giannis Antetokounmpo (64 gegen Indiana) für die meiste Punkte in dieser Saison ablöste, sondern auch einen neuen Franchise-Rekord für die 76ers. Vor gut 56 Jahren hatte Wilt Chamberlain mal 68 Zähler für die Sixers gegen Chicago erzielt, das wurde nun von Embiid aus den Geschichtsbüchern radiert.

Schon vor dem Spiel hatte Spurs-Coach Gregg Popovich Schlimmes befürchtet. Auf die Frage, ob Jeremy Sochan Victor Wembanyama helfen könne bei der Verteidigung von Embiid, meinte Pop folgendes: "Ich glaube nicht, dass es irgendeine Rolle spielt, was wir machen."