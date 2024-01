NBA - Der Trade der Indiana Pacers für Pascal Siakam: Die Raptors haben zu lange gezögert

In Sachen Kaderplanung ist das nicht unwichtig, da man der Luxussteuer recht nahe kommen wird, wenn Siakam seinen "Max" bekommt. Aber ist es das wirklich wert? Halliburton (23) wurde nun ein fast 30-Jähriger an die Seite gestellt, der vermutlich am Ende seines Deals zu viel Geld bekommt und Indiana nicht auf ein Level mit Boston, Milwaukee oder Philadelphia hievt. Trotzdem wird der Osten damit weiter stärker, da bekanntlich auch New York, Miami, Cleveland oder womöglich auch Orlando gewisse Ambitionen hegen.

Die Pacers werden hoffen müssen, dass sich zum Beispiel Bennedict Mathurin zu einem wichtigen Spieler entwickelt, gleiches gilt für den diesjährigen Rookie Jarace Walker, der aber die gleiche Position wie Siakam bekleidet.

Gleichzeitig: Was wäre die Alternative gewesen? Indiana hatte Capspace, ist aber keine Free-Agent-Destination und ist auf Trades wie diese angewiesen. Gleichzeitig hat man auch weitere Picks in der Hinterhand, um andere Deals in der Zukunft einzufädeln. Mit Buddy Hield, Turner oder anderen Youngstern gibt es weitere Trade-Chips, um das Team bei Bedarf umzubauen.