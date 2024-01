Joel Embiid knackt als neunter Spieler 70 Zähler: Die meisten Punkte in einem Spiel von einem Spieler

Platz 3: DAVID THOMPSON - 73 Punkte

Team: Denver Nuggets

Denver Nuggets Jahr: 1978

Von diesem Spiel gibt es auch heute leider keinerlei Bilder, die NBA war in den 70ern in einer schwierigen Phase, auch wenn der Talent-Pool nach dem Zusammenschluss mit der ABA enorm groß war. Thompson war eines der neuen Gesichter in der Liga und galt als kommender Superstar.

Seine 73-Punkte-Performance am letzten Spieltag der Regular Season genießt Legenden-Status, am Ende verpasste der Nuggets-Star die Scoring-Krone, weil gleichzeitig George Gervin selbst 55 Zähler erzielte (mehr zu "Skywalker vs. "Iceman" gibt es hier). In den folgenden Jahren konnte der "Skywalker" aber nie an diese Leistungen anknüpfen, seine Karriere endete schon wenige Jahre später auf tragische Art und Weise. Hier geht es zur Legendenstory zum Idol von Michael Jordan.