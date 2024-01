NBA - Trade-Szenarien für Dejounte Murray: Das fehlende Puzzleteil für die Los Angeles Lakers?

© getty

NBA - Dejounte Murray und Trae Young: Das Projekt ist gescheitert

Eine Erwartung, die bis heute nicht Realität wurde. Nicht zuletzt, weil Murray seine Fähigkeiten als Aufbauspieler einerseits neben dem balldominanten Young kaum zu Vorschein bringen konnte und andererseits, weil er auch defensiv nie an das Niveau aus San Antonio-Tagen anknüpfen konnte. Noch 2018 wurde er ins All-Defensive Second Team berufen, 2022 führte er die Liga mit zwei Steals pro Spiel an und qualifizierte sich erstmals für das All-Star Game.

Kein Wunder, dass die Hawks angesichts dieser Entwicklungen tief in die Tasche ihres Draftarsenals griffen und drei Erstrundenpicks in Austausch für ihn nach Texas schickten. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus. In der vergangenen Spielzeit gelang Atlanta der Sprung in die Playoffs nur über das Play-In-Turnier. Noch deutlich düsterer sieht es derzeit für die Mannschaft von Quin Snyder aus: Nach 38 Spielen belegen Young und Co. lediglich den elften Platz im Osten - Chancen auf die Playoffs gäbe es damit keine, eine relevante Rolle in den Playoffs zu spielen erst recht nicht.

Nun scheinen die Hawks den Stecker ziehen zu ziehen. Diverse Analysten berichten, dass die Franchise aus dem Osten der USA das Guard-Experiment beenden und zumindest Teile ihres eingesetzten Kapitals zurückerlangen will. Im Anbetracht des wohl schon bald beendeten Kapitels von Murray in Atlanta, blicken wir nun darauf wie sein nächstes aussehen könnte.