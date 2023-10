NBA - Saisonvorschau: Orlando Magic, Washington Wizards, Brooklyn Nets: Franz Wagner mit dem Schwung der WM auf dem Weg in die Playoffs?

Am 25. Oktober startet die NBA in die neue Saison, bis dahin überprüfen wir alle 30 Teams auf Herz und Nieren. Weiter geht es mit den Orlando Magic um Franz Wagner, die in der kommenden Saison erstmals seit Beginn des Rebuilds die Playoffs angreifen könnten. Dazu blicken wir nach Washington und Brooklyn, die beide in eine neue Ära starten.

Orlando hätte durchaus ein Player in der Free Agency sein können, letztlich entschied man sich in Florida dagegen. Ein Fred VanVleet hätte durchaus Sinn ergeben, stattdessen kam lediglich der erfahrene Joe Ingles, der aber seine besten Tage auch schon hinter sich hat. Der Australier soll die vielen Youngster anleiten, ansonsten setzt das Front Office auf organisches Wachstum.

Seine starke WM hat das auch noch einmal unterstrichen. Wagner bringt alles mit, um früher oder später in der NBA All-Star-Niveau zu erreichen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es schon in der kommenden Saison soweit ist, auch Coach Mosley hat hohe Erwartungen an den Berliner. Im Verbund mit Banchero könnte Orlando bald eine der besten Flügelzangen der NBA besitzen.

Das sind natürlich Franz Wagner und Paolo Banchero, die für die neuen Magic stehen. In den USA mag zwar Banchero mehr Schlagzeilen auf sich ziehen, doch Wagner ist in seiner Entwicklung schon etwas weiter und zählt schon jetzt zu den besseren Spielern auf seiner Position. Die Mischung aus Länge, Skills und Defense ist selten und macht Wagner so wertvoll.

Ansonsten dürfte weiterhin jeder andere Spieler im Kader zu haben sein, weitere Trades werden bis Februar folgen. Dafür muss man kein Prophet sein. Auch Kyle Kuzma ist trotz seiner Vertragsverlängerung ein solcher Kandidat, er nutzte Washington vornehmlich, um bezahlt zu werden. Die Wizards halten Kuzma als Asset und können ab Dezember schauen, was man für den Flügelspieler so bekommt.

Stattdessen gibt es einen Neustart, auch wenn der Gegenwert für Beal und Porzingis nicht so hoch war wie vielleicht erhofft. Letztlich ging es lediglich darum, eine Richtung zu finden - und diese lautet Draft Lottery 2024. So war es auch nur konsequent, dass man in Bilal Coulibaly an Position sieben einen sehr rohen jungen Spieler zog. In D.C. gibt es nun Zeit, sich mit langfristigen Projekten zu beschäftigen.

Neues Front Office, neue Philosophie. Michael Winger brauchte nicht lange, um der Franchise seinen Stempel aufzudrücken. Der neue starke Mann in der Hauptstadt schickte seine beiden Stars Bradley Beal und Kristaps Porzingis weg, um die Tristesse und quälende Mittelmäßigkeit in D.C. zu beenden.

Viel mehr ist Washington ein heißer Kandidat auf die schlechteste Bilanz in der kompletten NBA. Und das ist völlig in Ordnung, denn kaum eine Franchise braucht im kommenden Draft einen Hoffnungsträger so sehr wie die zuletzt mausgrauen Wizards.

Fast alle Teams in der NBA streben nach oben, die Wizards sind eines von wenigen Teams, die ohne wirkliche Ambitionen in die neue Saison gehen. Für den Moment gibt es noch Qualität, aber einige Veteranen (Shamet, Wright, Gallinari) werden vermutlich am Ende der Saison nicht mehr ihre Gehaltszettel von den Wizards bekommen.

Gleichzeitig ist es für Poole eine Chance zu zeigen, dass er auch außerhalb des Warriors-Systems glänzen kann und die schwache Vorsaison nur ein kleiner Karriereknick war. Ob in Poole aber tatsächlich eines Tages ein Franchise Player steckt, das wird sich zeigen. Die Tendenz geht eher in Richtung "Nein". Vielleicht ist es stattdessen auch Coulibaly, der offensiv wie defensiv sehr ansprechende Anlagen hat. Der Franzose wird in dieser Spielzeit aber vermutlich eher zum Lernen benötigen.

Dazu wurde der Kader im Sommer sinnvoll ergänzt. Lonnie Walker IV und Dennis Smith Jr. sind für das Minimum echte Schnapper, dazu wurde erneut kostengünstig ein weiterer Big Man in Noah Clowney gezogen. Das sind alles smarte Moves und stellen noch einmal unter Beweis, warum Sean Marks vor einigen Jahren so sehr für das Team Building gelobt wurde, bevor Kyrie und KD ihre Zelte unweit der Brooklyn Bridge aufschlugen.

Nach vier Jahren voller nicht erfüllter Hoffnungen (wir sagen nur Kyrie, KD, Harden) stehen die Nets wieder da, wo sie im Sommer 2018 waren. Brooklyn hat ein Team mit vielen interessanten Spielern, ohne allerdings echte Star-Power zu haben. Am ehesten trifft dies noch auf Mikal Bridges zu, der das Filetstück im Durant-Trade war und in seinen wenigen Einsätzen bereits bewies, dass er mehr als nur ein elitärer 3-and-D-Spieler sein kann.

Das ist auch das grundsätzliche Problem dieser Mannschaft. Brooklyn hat jede Menge Rotationsspieler, vor allem auf dem Flügel, die am besten an der Seite von Stars funktionieren. Die Nets haben aber keine echten Stars, mit Abstrichen trifft diese Definition noch auf Bridges zu. So erinnern die Nets in ihrer Zusammenstellung ein wenig an die Raptors der Vorjahre, die letztlich hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die vergangenen Playoffs zeigten sehr gut, was in Brooklyn fehlt und zwar ein Guard, der konstant für sich und andere kreieren kann. Dinwiddie ist eher ein solider Backup oder ein Combo Guard, während Bridges besser auf dem Flügel als sekundärer Creator aufgehoben ist.

© getty

Brooklyn Nets: Der Hoffnungsträger

Wollen wir das Fass wirklich aufmachen? Tun wir es! Ben Simmons ist wieder im Training und machte (mal wieder) große Ankündigungen. Der Australier sieht sich weiterhin als Spielmacher, einen solchen brauchen die Nets, auch wenn dessen Shooting-Probleme natürlich bleiben.

Dazu kommt, dass Simmons in zwei Jahren gerade einmal 42 Spiele absolviert hat, dazwischen war ein Streik und eine Operation am Rücken. "Ich weiß, was ich kann", sagte Simmons in einem Interview mit Andscape im August. "Ich will zurückkommen und dominieren. Der Spieler in der vergangenen Saison war nicht einmal in der Nähe von dem, was ich kann", tönte Simmons. Nun müssen auf die Worte auch Taten folgen.

Brooklyn Nets: Das Fazit

Die Harmonie ist zurück in Brooklyn, allerdings haben die Nets mit den Trades im Februar einen klaren Schritt zurück gemacht - zumindest vorerst. Brooklyn fehlt ein Superstar, das muss aber nicht so bleiben, weil die Nets jede Menge interessante Rollenspieler haben und auch in Sachen Picks wieder aufgestockt wurde.

Der Kader in der derzeitigen Zusammensetzung ist aller Voraussicht nach nicht stark genug, um für einen direkten Playoffplatz in Frage zu kommen. Vielmehr wird es eher um das Play-In gehen, aber auch das ist kein Spaziergang. In Brooklyn werden nun wieder kleinere Brötchen gebacken - nach all dem Drama der vergangenen vier Jahren schmecken diese aber deutlich besser.