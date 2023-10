NBA News: LeBron James verpasst Auftakt der Preseason der Los Angeles Lakers

LeBron James wird im ersten Spiel der Preseason für die Los Angeles Lakers nicht dabei sein. Der 38-Jährige wird erst später ins Geschehen eingreifen.

"Wir haben sechs Testspiele, vielleicht werde ich zumindest bei der Hälfte davon dabei sein", sagte James nach einer Trainingseinheit am Donnerstag. "Wir werden sehen. Am Samstag werde ich aber nicht dabei sein." Die Lakers reisen am Wochenende nach San Francisco, danach geht es zwei Tage später gegen die Brooklyn Nets in Las Vegas weiter.

Eine Verletzung ist jedoch nicht der Grund für James' Fehlen wie Coach Darvin Ham beteuerte. "Er ist zu 100 Prozent gesund. Für mich sieht er wie der LeBron aus seiner dritten oder vierten NBA-Saison aus", schwärmte der Coach am Mittwoch und erklärte, dass LeBron die Akkus wieder aufgetankt und keine Probleme mehr mit seinem Fuß habe.

Im Laufe der Woche hatte James verraten, dass im Vorjahr eine Sehne im Fuß fast komplett gerissen sei, dennoch verpasste LeBron nur 27 Partien und biss in den anschließenden Playoffs auf die Zähne. Bislang mache der Fuß aber keine Probleme mehr, dennoch wollen die Lakers vorsichtig mit dem 38-Jährigen sein.

Dabei geht es auch um die Zusammenarbeit mit James' langjährigen Fitnesstrainer Mike Mancias. "Wir arbeiten eng zusammen, um die nächsten Schritte zu erörtern", sagte Ham. "Wir wollen einen effektiven Plan, aber das Schöne ist, dass LeBron in herausragender Form ist. Vermutlich hat er - Anthony Davis ausgenommen - so viel Erfahrung wie der restliche Kader zusammen und es ist sensationell, wie gut er mit seinem Körper umgeht."

Durch die Tiefe im Kader glauben die Lakers auch daran, dass James es zunächst einmal ruhig angehen lassen kann. "Er muss nicht sofort seinen Superheldenanzug überstreifen. Er hat hier jede Menge Hilfe um sich herum, weswegen es nicht nötig ist, dass er in jeder Einheit oder jedem Vorbereitungsspiel Vollgas geben muss.

Los Angeles Lakers: Die Termine in der Preseason