NBA News: Das fordert Magic-Coach Jahmal Mosley von Franz Wagner für die kommende Saison

Die Orlando Magic wollen in dieser Saison den nächsten Schritt, dafür fordert Coach Jahmal Mosley mehr von Paolo Banchero und auch Franz Wagner, die Führungsrollen übernehmen sollen.

"Ich denke, dass sie in dieser Saison mehr Verantwortung übernehmen werden", sagte Mosley am Rande der Saisonvorbereitung. "Sie haben im Sommer viel erreicht und haben bei der WM wichtige Erfahrungen gesammelt. Sie haben gelernt, wie man kommuniziert und was es braucht, jedes Spiel mit der gleichen Einstellung anzugehen."

Sowohl Banchero als auch Wagner spielten bei der WM in ihren Teams wichtige Rollen, wobei der Berliner im Duell mit seinem Teamkollegen im Halbfinale die Oberhand behielt und letztlich an der Seite von Dennis Schröder Deutschland den ersten Titel bei einer WM bescherte.

Mosley merkte an, dass nun für die beiden die Zeit sei, in die Leader-Rolle zu schlüpfen. "Wir kitzeln sie ein wenig, damit sie aus ihrer Komfortzone kommen. Wichtiger ist aber, dass sie jeden Tag mit gutem Beispiel vorangehen", erklärte der Coach und nannte Wagner hier als Beispiel. "Franz macht immer seine Arbeit im Kraftraum und ist immer einer der Ersten auf dem Feld."

Nun gehe es laut Mosley darum, dass die beiden Jungstars auch ihre Mitspieler besser machen. "Franz muss auf dem Feld mehr reden und aus seiner Komfortzone treten, gleiches gilt für Paolo, damit sie ihren Mitspielern helfen." Banchero (20 PPG) und Wagner (18,6) waren schon im Vorjahr die besten Scorer der Magic, um sie wurde der Rebuild in Orlando designt.

Wagner wurde 2021 mit dem achten Pick von den Magic gezogen, Banchero folgte im Jahr darauf als Top-Pick 2022. In diesem Sommer wählte Orlando an Position sechs mit Anthony Black einen jungen Point Guard aus.

