NBA: Alle zukünftigen Draft Picks der 30 Teams in der Übersicht

Draft-Picks sind ein wertvolles Gut in der NBA, um das eigene Team zu verstärken. Wir blicken auf die Pick-Situationen aller 30 Teams und listen auf, wer wie viele Erstrundenpicks in der Zukunft zur Verfügung hat.

An dieser Stelle verzichten wir jedoch auf die Second Round Picks, da es ansonsten arg unübersichtlich wird und diese beständig hin- und hergetradet werden. Aber auch die Erstrundenpicks wurden in den vergangenen Jahren ordentlich verschoben. Dazu gibt es in Sachen Trades einige Parameter zu beachten: Es ist NBA-Teams derzeit nur erlaubt, Picks bis ins Jahr 2030 zu traden.

Teams dürfen nicht First Rounder in aufeinanderfolgenden Drafts abgeben, das ist die sogenannte "Stepien Rule", die hier ihren Ursprung hat.

Viele Picks sind geschützt. In manchen Fällen wird der Schutz in späteren Jahren aufgelöst, oft ist es der Fall, dass dieser Pick dann zu einem oder mehreren Zweitrundenpicks konvertiert.

Ist ein Pick geschützt, kann der Pick im folgenden Jahr nicht getradet werden. Ein gutes Beispiel dafür ist Portland. Die Blazers schulden Chicago einen Erstrundenpick, der aber bis 2028 geschützt ist. Solange der Pick also nicht nach Chicago geht, kann Portland keinen eigenen First Rounder traden. So viel zur Theorie, schauen wir doch mal auf alle 30 Teams.

© getty Atlanta Hawks: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2028, 2029, 2030

2024, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: 2026 (Spurs erhalten höheren Pick)

2026 (Spurs erhalten höheren Pick) Abgegebene Picks: 2025, 2027 (jeweils ungeschützt nach San Antonio)

2025, 2027 (jeweils ungeschützt nach San Antonio) Erhaltene Picks: 2024 (aus Sacramento, Top-14-geschützt, dann Top-12. dann Top-10) Die Hawks haben im Zuge des Trades für Dejounte Murray jede Menge Kapital abgegeben, mit dem Deal von Kevin Huerter nach Sacramento kommt aber immerhin wieder etwas rein. Sollte das Recht bis 2026 nicht eingelöst sein, bekommen die Hawks stattdessen zwei Zweitrundenpicks.

© getty Boston Celtics: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2025, 2026, 2027, 2029

2024, 2025, 2026, 2027, 2029 Pick-Swaps: 2028 (mit San Antonio; Spurs erhalten besseren Pick, Top-1-geschützt)

2028 (mit San Antonio; Spurs erhalten besseren Pick, Top-1-geschützt) Abgegebene Picks: -

- Erhaltene Picks: 2024 (aus Golden State. Top-4-geschützt, dann Top-1, dann ungeschützt) Durch den Marcus-Smart-Trade bekamen die Celtics aus Memphis einen Warriors-Pick (der Iguodala-Trade 2019), ansonsten hat Boston in den vergangenen Jahren gutes Pick-Management betrieben. 2028 gibt es noch einen Pick-Swap mit den Spurs (diese bekommen die bessere Position). Sollte Boston jedoch in diesem Jahr die Lottery gewinnen, behalten sie das Recht.

© getty Brooklyn Nets: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2029, 2030

2029, 2030 Pick-Swaps: 2025, 2027 (mit Houston; Rockets erhalten besseren Pick), 2028 (mit Phoenix; Nets erhalten besseren Pick)

2025, 2027 (mit Houston; Rockets erhalten besseren Pick), 2028 (mit Phoenix; Nets erhalten besseren Pick) Abgegebene Picks: 2024, 2026

2024, 2026 Erhaltene Picks: 2025, 2027, 2029 (aus Phoenix), 2029 (aus Dallas), 2027 (aus Philadelphia Top-8-geschützt) So viel die Nets einst für James Harden hinlegten, so viel holten sie durch die Deals von Kevin Durant und Kyrie Irving wieder herein. Brooklyn kontrolliert im Prinzip den kompletten Draft der Suns. Auch aus Philadelphia kommt noch ein First Rounder, dieser wird aber 2028 ein Zweitrundenpick, wenn er bis dahin nicht nach Brooklyn gekommen ist.

© getty Charlotte Hornets: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

2026, 2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2024 (nach San Antonio, Top-14-geschützt bis 2025)

2024 (nach San Antonio, Top-14-geschützt bis 2025) Erhaltene Picks: - Wer sich fragt, warum die Hornets einen Pick abdrücken müssen, der wird sich an den Kopf fassen. 2021 investierten die Hornets tatsächlich einen Pick, um an Position 19 Kai Jones zu ziehen. Das lief bislang nicht ganz so gut ...

© getty Chicago Bulls: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2029, 2030

2024, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2025 (nach San Antonio Top-10, dann Top-8, Top-8 und Top-8-geschützt bis 2028)

2025 (nach San Antonio Top-10, dann Top-8, Top-8 und Top-8-geschützt bis 2028) Erhaltene Picks: 2024 (aus Portland, Top-14-geschützt bis 2028) Die Bulls haben ihre Schulden aus dem Vucevic-Trade bezahlt, nun gehen aber auch noch ein Pick für den DeRozan-Trade nach San Antonio.

© getty Cleveland Cavaliers: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2030

2024, 2030 Pick-Swaps: 2026, 2028 (Utah erhält jeweils höheren Pick)

2026, 2028 (Utah erhält jeweils höheren Pick) Abgegebene Picks: 2025, 2027, 2029 (nach Utah)

2025, 2027, 2029 (nach Utah) Erhaltene Picks: - Der Donovan-Mitchell-Trade war teuer, entsprechend schlecht sieht es bei den Picks aus. Immerhin dürfen die Cavs im kommenden Jahr noch einmal ziehen.

© getty Dallas Mavericks: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2026, 2027, 2028, 2030

2026, 2027, 2028, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2024 (nach New York, Top-10-geschützt in 2024 und 2025), 2029 nach Brooklyn

2024 (nach New York, Top-10-geschützt in 2024 und 2025), 2029 nach Brooklyn Erhaltene Picks: - Noch immer müssen die Mavs New York einen Pick aus dem Porzingis-Trade liefern, 2026 würde das zu einem Zweitrundenpick werden. So können die Mavs für den Moment lediglich einen Erstrundenpick (2027) traden, wobei zusätzliche Pick-Swaps natürlich immer möglich sind.

© getty Denver Nuggets: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024

2024 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2025 (nach Orlando, Top-5-geschützt bis 2027), 2027 (nach OKC, Top-5-geschützt bis 2029)

2025 (nach Orlando, Top-5-geschützt bis 2027), 2027 (nach OKC, Top-5-geschützt bis 2029) Erhaltene Picks: - Denver hat noch eine Verpflichtung aus dem Aaron-Gordon-Trade. Sollte der Pick bis 2027 nicht geliefert werden, erlischt das Recht. Und dann ist da noch ein Pick, der nach OKC muss. Das passiert frühestens 2027, kann aber auch nach hinten verschoben werden, weil Denver ja auch noch eine Verpflichtung gegenüber Orlando hat und aufeinanderfolgende Picks nicht getradet werden können. 2029 muss Denver dann aber in jedem Fall einen Zweitrundenpick an OKC abdrücken.

© getty Detroit Pistons: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2028, 2029, 2030

2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2024 (nach New York, Schutz bis 2027, erst Top-18, dann Top-13, dann Top-11, dann Top-9-geschützt)

2024 (nach New York, Schutz bis 2027, erst Top-18, dann Top-13, dann Top-11, dann Top-9-geschützt) Erhaltene Picks: - Detroit befindet sich im Rebuild, kann aber selbst nur einen Pick traden, weil man ein (extrem) geschütztes Recht an New York abtreten muss.

© getty Golden State Warriors: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2027, 2028, 2029, 2030

2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2024 (nach Boston, Top-4, Top-1 und 2026 ungeschützt)

2024 (nach Boston, Top-4, Top-1 und 2026 ungeschützt) Erhaltene Picks: - Die Warriors haben ebenfalls nur eine Obligation, ansonsten stehen alle Picks ab 2027 zur Verfügung. Sollte man also doch noch Hilfe für Stephen Curry brauchen, dann können zumindest zwei Picks angeboten werden.

© getty Houston Rockets: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2028, 2029, 2030

2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: 2025, 2027 (Houston erhält höheren Pick als Brooklyn)

2025, 2027 (Houston erhält höheren Pick als Brooklyn) Abgegebene Picks: 2024 (nach OKC, Top-4-geschützt), 2026 (nach OKC, Top-4-geschützt)

2024 (nach OKC, Top-4-geschützt), 2026 (nach OKC, Top-4-geschützt) Erhaltene Picks: 2024, 2026 (aus Brooklyn) Die Rockets halten im kommenden Draft nicht ihren Pick, ein weiterer Grund, warum Houston im Sommer so aufrüstete. Dazu kommen noch einige Nets-Picks aus dem Harden-Trade.

© getty Indiana Pacers: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: -

- Erhaltene Picks: 2024 (aus OKC, Clippers, Utah oder Houston) Die Pacers haben dagegen noch das volle Arsenal zur Verfügung, dazu bekommen sie 2024 noch einen Pick. Dabei handelt es sich aber um den schlechtesten Pick aus dem Quartett OKC, Houston, Clippers und Utah.

© getty L.A. Clippers: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2027, 2028, 2029, 2030

2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: 2025 (OKC erhält den besseren Pick)

2025 (OKC erhält den besseren Pick) Abgegebene Picks: 2024 (nach Indiana), 2026 (nach OKC)

2024 (nach Indiana), 2026 (nach OKC) Erhaltene Picks: - Die Clippers erlangen langsam wieder Flexibilität, auch wenn man OKC weiterhin einen Pick aus dem Paul-George-Trade von 2019 schuldet. Danach stehen aber alle Picks zur Verfügung.

© getty Los Angeles Lakers: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2026, 2028, 2029, 2030

2026, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2024 oder 2025 (Wahlrecht der Pelicans), 2027 (nach Utah, Top-4-geschützt)

2024 oder 2025 (Wahlrecht der Pelicans), 2027 (nach Utah, Top-4-geschützt) Erhaltene Picks: - Noch ist nicht sicher, ob die Lakers im kommenden Jahr einen Draft-Pick haben. Die Pelicans können bis kurz vor dem Draft entscheiden, ob sie 2024 oder doch lieber 2025 für die Lakers ziehen wollen. Aus Lakers-Sicht ist das etwas ärgerlich, da so nur der Erstrundenpick 2029 (oder 2030) getradet werden kann.

© getty Memphis Grizzlies: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: 2024, 2030 (Memphis kriegt Pick von Phoenix oder Washington)

2024, 2030 (Memphis kriegt Pick von Phoenix oder Washington) Abgegebene Picks: -

Erhaltene Picks: - Wann machen die Grizzlies ihren großen Move? Die Picks sind alle da, beim Pick-Swap mit Phoenix und Washington erhalten die Grizzlies den schlechteren Pick, also vermutlich das Auswahlrecht der Suns.

© getty Miami Heat: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2027, 2028, 2029, 2030

2024, 2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2025 (nach OKC, Top-14-geschützt, dann 2026 ungeschützt)

2025 (nach OKC, Top-14-geschützt, dann 2026 ungeschützt) Erhaltene Picks: - Für Lillard reichte es nicht, dafür können die Heat weiterhin nette Pick-Pakete schnüren. Mit einer Ausnahme haben die Heat die volle Kontrolle.

© getty Milwaukee Bucks: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: -

- Pick-Swaps: 2024, 2026 (New Orleans erhält besseren Pick), 2028, 2030 (Portland erhält besseren Pick)

2024, 2026 (New Orleans erhält besseren Pick), 2028, 2030 (Portland erhält besseren Pick) Abgegebene Picks: 2025 (1-4 nach New Orleans, 5-30 nach New York), 2027 (nach New Orleans), 2029 (nach Portland)

2025 (1-4 nach New Orleans, 5-30 nach New York), 2027 (nach New Orleans), 2029 (nach Portland) Erhaltene Picks: - Dies lässt sich von den Bucks nicht behaupten. Mit dem Lillard-Trade haben die Bucks ihre letzten Assets aufgegeben, da man auch noch die Pelicans bezahlen muss. Wir erinnern uns, der Trade von Jrue Holiday im November 2020 war verdammt teuer.

© getty Minnesota Timberwolves: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2028, 2030

2024, 2028, 2030 Pick-Swaps: 2026 (Utah erhält besseren Pick)

2026 (Utah erhält besseren Pick) Abgegebene Picks: 2025, 2027 (nach Utah), 2029 (nach Utah, Top-5-geschützt)

2025, 2027 (nach Utah), 2029 (nach Utah, Top-5-geschützt) Erhaltene Picks: - Die Wolves dürfen ebenfalls keinen Pick traden, auch sie opferten quasi alles für einen Spieler, in ihrem Fall für Rudy Gobert. Immerhin verbleibt das Recht 2028.

© getty New Orleans Pelicans: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2025, 2027, 2028, 2029, 2030

2025, 2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: 2024, 2026 (New Orleans erhält besseren Pick)

2024, 2026 (New Orleans erhält besseren Pick) Abgegebene Picks: -

- Erhaltene Picks: 2024 oder 2025 (von Lakers, Wahlrecht), 2025 (aus Milwaukee, wenn Top-4), 2027 (aus Milwaukee) Die Pelicans sind ein weiteres Team, welches früher oder später einen Blockbuster einfädeln könnte. Die Picks aus L.A. und Milwaukee werden zwar vermutlich nicht besonders wertvoll sein, aber gerade das Bucks-Recht 2027 könnte noch sehr interessant werden.

© getty New York Knicks: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: -

- Erhaltene Picks: 2024 (aus Detroit, wenn zwischen 11-30), 2024 (aus Dallas, wenn zwischen 11-30), 2024 (aus Washington, wenn zwischen 11-30), 2025 (aus Milwaukee, wenn zwischen 5 und 30) Die Knicks haben jede Menge Picks, allerdings keinen einzigen hochwertigen. Das war auch im vergangenen Jahr im Mitchell-Poker das Problem. Dennoch: Man kann davon nicht genug haben und die Knicks haben jede Menge.

© getty Oklahoma City Thunder: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

2026, 2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: 2025 (mit Clippers, OKC erhält besseren Pick)

2025 (mit Clippers, OKC erhält besseren Pick) Abgegebene Picks: -

- Erhaltene Picks: 2024 (aus Houston, Top-4-geschützt), 2024 (aus Utah, Top-10-geschützt), 2025 (aus Miami, Top-14-geschützt), 2025 (aus Philadelphia, Top-6-geschützt), 2026 (aus Houston, Top-4-geschützt), 2026 (von den Clippers), 2027 (aus Denver, Top-5-geschützt) Ähnlich ist es in OKC, wo GM Sami Presti dies scheinbar zu einer Sportart gemacht hat. Früher oder später muss OKC diese auch verwenden, weil man im Kader gar nicht so viel Platz hat, um all diese potenziellen Spieler zu draften. In der Theorie könnte OKC bis zu acht First Rounder anbieten, das kann keiner überbieten.

© getty Orlando Magic: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: -

- Erhaltene Picks: 2025 (aus Denver, Top-5-geschützt) Orlando baut gemächlich auf, auch sie sind in einer guten Position, in der Zukunft für einen Star zu traden.

© getty Philadelphia 76ers: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2029, 2030

2024, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2025 (nach OKC, Top-6-geschützt, dann Top 4 bis 2027), 2027 (nach Brooklyn, Top-8-geschützt bis 2028)

2025 (nach OKC, Top-6-geschützt, dann Top 4 bis 2027), 2027 (nach Brooklyn, Top-8-geschützt bis 2028) Erhaltene Picks: - Die Sixers sind dagegen deutlich beschränkt, sie können ihr Team derzeit nur mit einem potenziellen First Rounder verstärken. Zur Erinnerung: Zwischen abgegebenen Picks müssen zwei Jahre liegen, sodass die Verpflichtung gegenüber Brooklyn nach hinten geschoben werden kann.

© getty Phoenix Suns: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: -

- Pick-Swaps: 2024, 2030 (schlechtester Pick zwischen PHX, MEM und WAS), 2026 (schlechster Pick aus PHX, ORL, WAS), 2028 (besserer Pick nach Brooklyn)

2024, 2030 (schlechtester Pick zwischen PHX, MEM und WAS), 2026 (schlechster Pick aus PHX, ORL, WAS), 2028 (besserer Pick nach Brooklyn) Abgegebene Picks: 2025, 2027. 2029 (nach Brooklyn)

2025, 2027. 2029 (nach Brooklyn) Erhaltene Picks: - Ähnlich wie in Milwaukee ist die Pick-Schatulle in Phoenix komplett leer. Es verbleiben nur einige Swaps, wobei Phoenix stets den schlechteren Pick erhalten wird. Das war der Preis für Durant oder auch Bradley Beal.

© getty Portland Trail Blazers: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2029, 2030

2029, 2030 Pick-Swaps: 2028, 2030 (Besserer Pick mit Milwaukee)

2028, 2030 (Besserer Pick mit Milwaukee) Abgegebene Picks: 2024 (nach Chicago, Top-14-geschützt bis 2028)

2024 (nach Chicago, Top-14-geschützt bis 2028) Erhaltene Picks: 2029 (aus Milwaukee) Wir erwähnten es schon in der Einleitung. Portland hat den First Rounder 2024 so stark geschützt, dass man für den Moment nur einen Pick traden kann. Durch den Rebuild sollte diese Verpflichtung aber bald erledigt sein. Dazu kommen nun die Bucks-Picks aus dem Lillard-Trade.

© getty Sacramento Kings: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2027, 2028, 2029, 2030

2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2024 (nach Atlanta, Top-14-geschützt, dann Top-12, dann Top-10 bis 2026)

2024 (nach Atlanta, Top-14-geschützt, dann Top-12, dann Top-10 bis 2026) Erhaltene Picks: - Sacramento muss einen Pick an Atlanta (Huerter-Trade) abgeben, das war es dann aber auch schon. Das ist eine solide Position für die kommenden Jahre.

© getty San Antonio Spurs: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2024, 2025, 2027, 2029, 2030

2024, 2025, 2027, 2029, 2030 Pick-Swaps: 2026 (mit Hawks, Spurs erhalten besseren Pick), 2028 (mit Celtics, Spurs erhalten besseren Pick, Top-1-geschützt)

2026 (mit Hawks, Spurs erhalten besseren Pick), 2028 (mit Celtics, Spurs erhalten besseren Pick, Top-1-geschützt) Abgegebene Picks: -

- Erhaltene Picks: 2024 (aus Charlotte, Top-14-geschützt), 2024 (aus Toronto, Top-6-geschützt bis 2026), 2025 (aus Chicago, Top-10 geschützt), 2025, 2027 (aus Atlanta) Ja, die Spurs haben nicht nur Wembanyama, sondern auch eine ganze Kollektion an Picks. Vor allem der Pick aus Toronto ist wertvoll, gleiches gilt für die ungeschützten Rechte aus Atlanta. Da lässt sich was machen.

© getty Toronto Raptors: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2027, 2028, 2029, 2030

2027, 2028, 2029, 2030 Pick-Swaps: -

- Abgegebene Picks: 2024 (nach San Antonio, Top-6-geschützt bis 2026)

2024 (nach San Antonio, Top-6-geschützt bis 2026) Erhaltene Picks: - Ist der Pick, welcher an San Antonio geht, der Grund, warum Toronto keinen Rebuild startet? Dass man für Jakob Pöltl einen solch wertvollen Pick abgab, ist schon erstaunlich.

© getty Utah Jazz: Die zukünftigen Draft-Picks Eigene Picks: 2027, 2029

2027, 2029 Pick-Swaps: 2026 (mit Minnesota, Utah erhält besseren Pick), 2026, 2028 (mit Cleveland, Utah erhält besseren Pick)

2026 (mit Minnesota, Utah erhält besseren Pick), 2026, 2028 (mit Cleveland, Utah erhält besseren Pick) Abgegebene Picks: 2024 (nach OKC, Top-10-geschützt bis 2026)

2024 (nach OKC, Top-10-geschützt bis 2026) Erhaltene Picks: 2025, 2027, 2029 (aus Cleveland), 2025, 2027 (aus Minneosta), 2027 (von den Lakers, Top-4-geschützt), 2029 (aus Minnesota, Top-5-geschützt) Die Trades von Gobert und Mitchell waren echte Coups, Utah kontrolliert nun die Drafts von Cleveland als auch Minnesota - und das bis 2029. Das wird sich früher oder später auszaheln.