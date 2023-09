NBA Saison 2023/24: Saisonvorschau, Previews zu allen 30 Teams vor dem Saisonstart

In der Nacht auf den 25. Oktober startet die neue NBA-Saison. Bis dahin nimmt SPOX alle 30 Mannschaften unter die Lupe und liefert einen Überblick. Hier gibt es alle Previews in der Übersicht.

Sobald wir einen Artikel zu einem neuen Team veröffentlichen, werden wir diesen hier verlinken. NBA 2023/24: Wann geht die Saison los? Aufgrund der Weltmeisterschaft 2023 startet die NBA in dieser Saison knapp eine Woche später als in vergangenen Jahren. Die ersten Preseason-Spiele werden am 5. Oktober ausgetragen. Die Preseason wird sich dann bis zum 21. Oktober hinziehen, erst dann wird es richtig ernst. Am 25. Oktober eröffnet traditionell der Champion die neue Saison, die Denver Nuggets empfangen dabei ab 1.30 Uhr die Los Angeles Lakers. In der zweiten Partie die Tages treffen die Golden State Warriors auf die Phoenix Suns. NBA: Die wichtigsten Termine 2023/24 Datum Event 3. Oktober Start des Training Camps 5. Oktober - 21. Oktober Preseason in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober Start der regulären Saison 2023/24 3. November Start In-Season Tournament 9. Dezember Finale In-Season Tournament 8. Februar Trade Deadline 16. -18. Februar All-Star Wochenende (Indianapolis) 14. April Ende der regulären Saison 2021/22 16. - 19. April Play-In-Turnier 20. April Start der NBA Playoffs 6. Juni Start der NBA Finals

© getty NBA Saison 2023/24: Die Previews zu allen Teams NBA: EASTERN CONFERENCE IM CHECK NBA Atlantic Division Diese Division ist seit Jahren hart umkämpft, auch in dieser Spielzeit gibt es mit den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers wieder zwei klare Contender. Die beiden New Yorker Teams rechnen sich Playoff-Chancen aus, dazu bleibt Toronto mit Dennis Schröder eine echte Wundertüte. Boston Celtics: Hier geht's zur Preview

© getty NBA Central Division Fünfmal in Folge haben die Bucks nun die Central Division für sich entschieden und auch in dieser Saison ist Milwaukee der klare Favorit. Das Team um Doppel-MVP Giannis Antetokounmpo ist auch in dieser Spielzeit ein heißer Anwärter auf den Titel. Chicago Bulls: Hier geht's zur Preview

Indiana Pacers: Hier geht's zur Preview

© getty NBA Southeast Division Seit Jahren gilt die Southeast Division als die schwächste Staffel im Osten, daran ändert auch das Erreichen der Finals durch die Heat wenig. Washington und Charlotte werden eher im Keller der Eastern Conference verortet, Orlando um die Wagner-Brüder könnte in dieser Saison erstmals seit 2020 wieder die Playoffs anvisieren. Atlanta Hawks

© getty NBA: WESTERN CONFERENCE IM CHECK NBA Northwest Division Erstmals seit der Gründung 2004 kommt der NBA Champion aus der Northwest Division - und auch in dieser Saison haben die Denver Nuggets gute Chancen auf einen weiteren Ring. Das spannendste Team der Division dürften die OKC Thunder sein, welche ein junges, aufstrebendes Team um Superstar Shai Gilgeous-Alexander haben. Denver Nuggets

© getty NBA Pacific Division Im Fußball würde man hier von der Todesgruppe sprechen. Nirgendwo spielen so viele All-Stars oder zukünftige Hall of Famer wie in der Pacific Division. Die Lakers, Warriors und Suns sind wohl die größten Konkurrenten der Nuggets, dazu sind die Clippers und Sacramento ebenfalls ambitionierte Teams. Möglich, dass jedes der fünf Teams die Playoffs erreicht. Golden State Warriors

