Nach Flaschenwurf an Kopf: Novak Djokovic in Rom unter Schmerzen zusammengebrochen

Novak Djokovic ist nach seinem Erfolg in der zweiten Runde des ATP-Masters in Rom von einer Flasche am Kopf getroffen worden und unter Schmerzen zusammengebrochen.

Anzeige

Ob es sich um einen gezielten Wurf der Hartplastik- oder Metallflasche auf Djokovic handelte oder es ein unglücklicher Zufall war, blieb zunächst offen. Der Serbe wurde von Sicherheitsmitarbeitern aus der Arena gebracht, über den Zustand des Weltranglistenersten gab es zunächst keine Informationen. In den Sozialen Medien verbreitete sich rasch ein Video, das den Vorfall zeigte. Djokovic hatte nach seinem 6:3, 6:1 gegen den Franzosen Corentin Moutet Autogramme geschrieben, als er von der Flasche aus einiger Höhe getroffen wurde. Der 36-Jährige hielt sich sofort den Kopf, ging in die Knie und schließlich zu Boden. Den Stift, mit dem er Autogramme geschrieben hatte, ließ er fallen. Schnell eilten zahlreiche Security-Mitarbeiter und Helfer zu Djokovic, um diesen abzuschirmen und zu schützen.

Artikel und Videos zum Thema