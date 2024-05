Erste Gespräche gestartet: FC Bayern legt sich offenbar auf Hansi Flick als neuen Trainer fest

Erste Gespräche zwischen dem aktuell klublosen Übungsleiter und den Münchnern soll es bereits gegeben haben.

Der FC Bayern hatte am 21. Februar verkündet, dass Tuchel den Klub am Saisonende verlassen wird. Seitdem hat sich der FCB vergeblich um einen Nachfolger bemüht: Xabi Alonso sagte bei Leverkusen zu, dort auch in die kommende Saison zu gehen. Julian Nagelsmann verlängerte beim DFB als deutscher Nationaltrainer bis 2026. Und zuletzt entschied sich auch Ralf Rangnick lieber für Österreichs Nationalteam als für den FC Bayern.

Flick ist somit die vierte Wahl der Münchner. Dem Bericht zufolge gibt es vonseiten des Trainers die grundsätzliche Bereitschaft, den Job zu übernehmen, doch von einer Einigung ist noch nicht die Rede.