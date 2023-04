NBA Playoffs - Kevin Durant adelt Russell Westbrook und schießt gegen Kritiker

Russell Westbrook hat mit seinen Leistungen in den Playoffs viele Kritiker verstummen lassen. Auch Erzrivale Kevin Durant lobte seinen ehemaligen Mitspieler in den höchsten Tönen.

"Die Leute haben immer etwas zu meckern, wenn du erfolgreich bist und schon so lange dabei bist", befand Kevin Durant, als er auf seinen ehemaligen Mitspieler Russell Westbrook angesprochen wurde. "Russ hat das sein ganzes Leben ignoriert. Er arbeitet und redet nicht viel. Er spielt einfach nur Basketball."

Nach seinem Buyout mit den Utah Jazz spekulierten bereits einige, dass Westbrook bald nicht mehr in der NBA spielen würde, stattdessen widerlegte der Guard in diesen Playoffs seine Kritiker, nicht zuletzt mit 37 Punkten in Spiel 4 gegen die Phoenix Suns, als der frühere MVP seine Farben fast im Alleingang im Spiel hielt. Auch Durant erkannte dies an.

"Wenn er eines Tages seine Karriere beendet, werden die Leute ganz anders über ihn sprechen. Im Moment haben sie Freude daran, sich über Russ lustig zu machen, aber wie er im Moment spielt, zeigt er allen, was er wirklich kann." Dem pflichtete auch Suns-Guard Chris Paul zu: "Ich habe das Gefühl, dass er vor allem von Leuten kritisiert wird, die keine Ahnung von Basketball haben."

In den vier Spielen gegen die Suns legt Westbrook 26 Punkte, 7,5 Rebounds und 7,3 Assists im Schnitt auf, auch seine Quoten von 46 Prozent aus dem Feld 41 Prozent von der Dreierlinie (bei 5,5 Versuchen im Schnitt) sind mehr als annehmbar. Trotz allem liegen die Clippers nun mit 1-3 im Rückstand, da ihnen mit Kawhi Leonard und Paul George die beiden besten Spieler abgehen. Es ist unwahrscheinlich, dass die beiden Stars in der Serie noch einmal eingreifen können, auch wenn die Serie nun endlich eine kleine Pause einlegt. Spiel 5 steigt in der Nacht auf Mittwoch in Phoenix, wenn die Suns den Einzug in die Conference Semifinals perfekt machen können.

NBA Playoffs - Suns vs. Clippers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 17. April 2 Uhr Phoenix Suns L.A. Clippers 110:115 2 19. April 4 Uhr Phoenix Suns L.A. Clippers 123:109 3 21. April 4.30 Uhr L.A. Clippers Phoenix Suns 124:129 4 22. April 21.30 Uhr L.A. Clippers Phoenix Suns 100:112 5 26. April 4 Uhr Phoenix Suns L.A. Clippers 6* 28. April tba L.A. Clippers Phoenix Suns 7* 30. April tba Phoenix Suns L.A. Clippers

* falls benötigt