Polen vs. Niederlande, EM 2024: Warum spielt Robert Lewandowski nicht?

Am heutigen Sonntag, 16. Juni, stehen bei der EM 2024 drei Partien an. Zum Auftakt des dritten Turniertages trifft Polen in der Gruppe D auf die Niederlande. Im Volksparkstadion in Hamburg wird die Partie um 15 Uhr angepfiffen.

Polen ist gegen EM-Mitfavorit Niederlande ohnehin schon in der Außenseiterrolle, erschwerend kommt für das Team von Nationaltrainer Michal Probierz hinzu, dass es auf seinen besten Spieler verzichten muss. Der beim FC Barcelona unter Vertrag stehende ehemalige Bayern-Torjäger Robert Lewwandowski kann heute nicht spielen.