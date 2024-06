"Du brauchst dein Handy nicht, geh und arbeite": Sami Khedira packt über Cristiano Ronaldo aus

"Federico Chiesa war ein fantastischer junger Spieler", sagte Khedira gegenüber FIVE: "Er hatte sein Handy in der Hand und wollte ins Fitnessstudio gehen. Cristiano schaute ihn an und fragte: 'Was machst du da und wo gehst du hin?' Hör zu, du brauchst dein Handy nicht im Fitnessstudio, geh und arbeite. Mach kein Instagram und mach kein TikTok, konzentriere dich auf deine Arbeit."

Insbesondere bei den jungen Spielern habe der mittlerweile 39-jährige Portugiese enormen Eindruck hinterlassen, erklärte der Weltmeister von 2014.

"Aber auch das Training war plötzlich auf einem ganz anderen Niveau, als er zu Juventus kam. Bei jedem einzelnen Torschuss war es so, dass ich ein Tor erzielen musste. Wir sollten nicht um Geld spielen, sondern um eine Flasche Wein oder ein Abendessen. Er war ein wettbewerbsorientierter Typ, aber auch sehr freundlich, nett und bescheiden", so Khedira.