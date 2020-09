NBA - L.A. Clippers nach Niederlage gegen Nuggets weiter gelassen: "Wir verfallen sicher nicht in Panik"

Die L.A. Clippers haben nun zwei Spiele in Folge gegen die Denver Nuggets verloren und müssen deswegen ein Spiel 7 bestreiten. Unruhe herrscht ob der zwei Niederlagen jedoch nicht, wie Paul George und auch Kawhi Leonard bescheinigten. Hier geht es zu den Highlights der Partie.

"Wir verfallen nicht in Panik", beteuerte Paul George nach der Partie. "Wir stehen das gemeinsam durch. Wir haben noch immer die Kontrolle. Mir gefallen unsere Chancen weiterhin mit diesem Team. Wir haben uns jetzt in diese Situation verfrachtet und nun müssen wir dafür eine Lösung finden."

George war mit 33 Punkten der Topscorer der Clippers, konnte aber auch nicht verhindern, dass die Kalifornier in der zweiten Halbzeit eine 19-Punkte-Führung verspielten. Allerdings hatte PG-13 zusammen mit Kawhi Leonard auch seinen Anteil daran, dass die Clippers in den zweiten 24 Minuten nur 26,3 Prozent aus dem Feld trafen.

Das Star-Duo erzielte zwar 27 der 35 Clippers-Punkte nach der Pause, trafen dabei aber nur sechs ihrer 21 Versuche. Kawhi wurde deswegen nach der Partie sogar gefragt, ob denn das Team versagt hätte, was dieser verhement bestritt. "Wir waren im dritten Viertel einfach eiskalt, mehr war da nicht. Wir kamen in die Zone und haben die Pässe gespielt. Am Ende des Tages haben wir nicht unsere Würfe getroffen."

Sein Coach, Doc Rivers, sah dies ein wenig anders. "Wir haben zunächst wunderschönen Basketball gespielt und dann einfach aufgehört", wunderte sich der Meister-Coach mit den Boston Celtics aus dem Jahr 2008. "Es ist offensichtlich, dass wir das richtige Rezept haben, es aber nicht immer anwenden."

So müssen die Clippers weiter auf den erstmaligen Einzug in die Conference Finals warten. Spiel 7 wird dafür die letzte Chance bieten, dieses findet in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr deutscher Zeit statt.

Nuggets vs. Clippers: Die Serie im Überblick