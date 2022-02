Rund um Olympia: Alle Entscheidungen am 10. Februar im Liveticker

Am Donnerstag kommt es bei den Olympischen Winterspielen unter anderem zum ersten Auftritt der deutschen Eishockey-Männer. Zuvor stehen bereits die Super-Kombination der Männer, Skeleton, Eiskunstlauf und vieles mehr an. Alle Entscheidungen sowie die wichtigsten News des Tages bekommt Ihr hier bei Rund um Olympia.

Wettbewerb Ergebnis Eiskunstlauf: Kür der Männer Snowboard: Halfpipe Frauen Spektakel! Kim erneut Olympiasiegerin Ski alpin: Kombination Männer Snowboardcross Männer Langlauf: 10 km klassisch Frauen Freestyle: Mixed Team Aerials Eisschnelllauf: 5.000 m Frauen Rodeln: Teamstaffel

Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Geschlecht 2.30 Uhr Eiskunstlauf: Kür Männer 2.30 Uhr Snowboard: Halfpipe Frauen 3.30 Uhr Ski alpin: Kombinationsabfahrt Männer 5.10 Uhr Eishockey Vorrunde: Schweden-Lettland Männer 7 Uhr Snowboard: Snowboardcross (4.15 Uhr Qualifikation) Männer 7.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 7.15 Uhr Ski alpin: Kombinationsslalom Männer 8 Uhr Langlauf: 10 Kilometer klassisch Frauen 9.40 Uhr Eishockey Vorrunde: Finnland-Slowakei Männer 12:00 Uhr Freesyle: Mixed Teams Aerials Männer/Frauen 13 Uhr Eisschnelllauf: 5.000 Meter Frauen 13.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen 14.10 Uhr Eishockey-Vorrunde: USA-China Männer 14.10 Uhr Eishockey-Vorrunde: Kanada-Deutschland Männer 14.30 Rodeln: Teamstaffel Männer/Frauen

3.57 Uhr: In der Super-Kombination der Alpinisten steht derzeit übrigens die Abfahrt an. Mit der Startnummer 17 dabei ist als einziger Deutscher Simon Jocher. Er hat allerdings noch keinen einzigen solchen Wettbewerb bestritten. Mal schauen, was drin ist. Hier geht es zum Einzelticker des Events.

3.50 Uhr: Kim hat im letzten Durchgang nochmal alles versucht, eine Steigerung nach dem Fabeldurchgang eins war bei der 21-Jährigen allerdings nichts mehr drin. Auf den weiteren Plätzen folgen Castellet und die Japanerin Tomita (88.25). Für Ettel steht am Ende Platz elf. "Ich bin überglücklich und kann es gar nicht beschreiben", sagt sie danach.

3.35 Uhr: Aus deutscher Sicht ist Leilani Ettel am Start, die als Elftplatzierte ins Finale einzog. Mit 57,50 Punkten in Durchgang zwei stand zunächst Rang neun zu Buche, in der Folge hagelt es zahlreiche Stürze. Für ein Ausrufezeichen sorgt jedoch die Spanierin Castellet, die sich mit 90.25 Punkten auf den Silber-Rang setzt.

3.30 Uhr: Dort riecht alles nach Gold für US-Superstar Chloe Kim, die bereits im ersten Durchgang für ein Spektakel sorgte und eine Wertung von 94 Punkten in den Schnee zaubert. Bekanntlich zählt nur der beste Score, da sollte nichts mehr anbrennen.

3.20 Uhr: Der erste Durchgang ist nun abgeschlossen bei den Skeletonis, die Zeit vom Führenden Grotheer war übrigens Bahrekord. Ganz stark! Nun blicken wir zu den Snowboarderinnen ...

3.06 Uhr: Erfreuliches gibt es aus dem Skeleton-Kanal zu vermelden. Weltmeister Christopher Grotheer hat sich nach dem ersten Durchgang an die Spitze des Feldes gesetzt. Er benötigte exakt eine Minute, auch Olympiasieger Alexander Tretiakov konnte da nicht ganz mithalten und liegt mit einem Rückstand mit 0,36 Sekunden auf Platz zwei. Axel Jungk belegt als zweitbester Deutsche Rang fünf (+0,5 Sekunden). Gut dabei sind auch die Chinesen Yan (3) und Yin (7), das lettische Duo Dukurs belegt die Plätze 6 und 8.

3.03 Uhr: Den Anfang machten wieder einmal die Curlerinnen, die vor gut einer Stunde in die ersten Spiele starteten, darunter Großbritannien-Schweiz, Dänemark-China, ROC-USA und Schweden-Japan.

3 Uhr: Herzlich willkommen zusammen zu Tag sechs der Olympischen Winterspiele! Auch heute versorgen wir Euch an dieser Stelle wie gewohnt mit allem Wichtigen aus Peking. Los geht's!