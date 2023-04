NBA Playoff Preview: Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers und Boston Celtics vs. Atlanta Hawks

Die Los Angeles Lakers haben es doch noch in die Playoffs geschafft, nun warten die jungen, wilden Memphis Grizzlies. Es ist dennoch nicht das klassische 2- vs. 7-Seed-Duell. Anders verhält es sich im Osten, wo die Boston Celtics klarer Favorit gegen Atlanta sind.

© getty Boston Celtics (E2) vs. Atlanta Hawks (E7) Letztlich reichte es knapp nicht für den Top-Seed im Osten, dennoch dürfte man in Boston optimistisch in die Postseason gehen. Mit 57 Siegen wurden so viele wie zuletzt 2009 geholt, dazu überdeckte der heiße Start das Chaos in der Offseason, als der damalige Coach Ime Udoka suspendiert wurde. Die Celtics hatten lange die beste Offense der NBA, im Verlauf der Saison steigerten sie sich auch wieder defensiv. Dazu sind alle Spieler fit, was Coach Joe Mazzulla vor das ein oder andere Luxusproblem stellen wird. Es bedeutet aber auch, dass die Celtics mit ihrem Personal sehr flexibel sind und sich diversen Stilen anpassen können. Offensiv dreht sich dennoch weiter alles um die Flügelzange aus Jayson Tatum und Jaylen Brown, die beide starke Spielzeiten hinter sich haben und nun die Scharte aus dem Vorjahr auswetzen möchten. Vor allem Tatum wird sich nach seiner durchschnittlichen Finals-Serie gegen die Warriors beweisen wollen. Der Gegner ist dagegen eine kleine Überraschung. Nicht, dass es den Hawks an Talent mangelt, aber Atlanta wirkte über weite Phasen der Saison nicht wie ein Playoff-Team. Im Play-In gelang ein überzeugender Sieg in Miami, ein Gegner, gegen den man im Jahr davor deutlich unterlegen war. Die Hawks spielen unter Neu-Coach Quin Snyder etwas moderner, weniger altbacken (weniger Midrange, mehr Tempo) als noch unter Nate McMillan - und das machte sich bezahlt. Atlanta stellt neben seinen beiden Stars im Backcourt, Trae Young und Dejounte Murray, eine tiefe Playoff-Rotation und kann selbst das Personal teils nach Belieben tauschen, wenn auch nicht auf dem Niveau der Celtics. Dennoch darf man Atlanta nicht unterschätzen: Vor allem offensiv können sie es fast mit jedem Team in der NBA aufnehmen und überraschten nicht zuletzt vor zwei Jahren, als sie durch Siege über die Knicks und Sixers bis in die Conference Finals marschierten. NBA Playoffs - Celtics vs. Hawks: Zahlen und Fakten Stat Celtics Hawks Bilanz Regular Season 57-25 41-41 Offensiv-Rating (Platz) 117,3 (2) 115,5 (7) Defensiv-Rating (Platz) 110,6 (2) 115,4 (22) Net-Rating (Platz) +6,7 (1) +0,1 (19) Direkter Vergleich 3-0 0-3

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Celtics Sagen wir es mal so: Die Celtics waren sicher nicht unglücklich, dass Atlanta in Miami gewann. Nicht, dass Boston Angst vor Jimmy Butler und Co. gehabt hätte, doch die Hawks stellen ein besseres Matchup dar. Da wäre zum einen der Umstand, dass Boston jede Menge gute Optionen gegen Young hat. Marcus Smart, Derrick White oder vielleicht auch Malcolm Brogdon - die Celtics können es sich aussuchen und haben auch die Frontcourt-Spieler, um mit Switches solide zu bleiben. Und dann kann man den Spieß auch umdrehen. Die Celtics werden Young jagen, in alle möglichen Plays verwickeln. Es hat eben Vorteile, wenn fast jeder Spieler auf dem Feld mit dem Ball etwas anfangen kann.

Die Frage ist, ob das auch konstant passiert. Nach dem All-Star Break schlichen sich bei den Celtics hin und wieder Phasen ein, in welchen sich der Ball nicht bewegte und lieber einfach nur geballert wurde. Mazzulla kennt zwar die Wichtigkeit des Dreiers, betont aber gerne, dass diesem Ball Movement vorausgehen soll. Mit Drive-and-Kick kann die Celtics-Offense wunderbar aussehen, manchmal vergessen aber die Spieler, dass sie es auch umsetzen müssen. NBA: Der Kader der Boston Celtics PG SG SF PF C Marcus Smart Jaylen Brown Jayson Tatum Al Horford Robert Williams III Derrick White Malcolm Brogdon Sam Hauser Grant Williams Mike Muscala Payton Pritchard - Justin Champagnie Blake Griffin Luke Kornet - - - (Danio Gallinari) -

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Hawks Zugegeben, die Spiele aus der Regular Season machen nicht besonders Mut für Atlanta, aber auch gegen Miami setzte kaum jemand nur einen Pfifferling auf die Hawks. Young mag nicht die beste Saison seiner Karriere gespielt haben und auch die Playoffs im Vorjahr waren unterirdisch, dennoch kann der Guard jederzeit explodieren und hat mit Murray nun einen Co-Star an seiner Seite, der ebenfalls für sich selbst kreieren kann. Young muss Fouls ziehen, die Zone attackieren und die Celtics-Defense so arbeiten lassen. Mit vier Schützen auf dem Feld kann Boston auch Robert Williams nicht als Free Safety aufstellen, sodass es freie Würfe für die Rollenspieler geben sollte.

Die Überraschung im Play-In für Atlanta war definitiv Clint Capela, der mit 21 Rebounds Bam Adebayo ein ums andere Mal alt aussehen ließ. Die Hawks gewannen so das Possession Game und konnte sich auch eine Quote von 24 Prozent von Downtown erlauben. Gegen Boston muss das besser werden, aber es ist durchaus erkennbar, wie Atlanta mit Capela (oder auch Backup Onyeka Okongwu) den Celtics weh tun kann. Überhaupt: Die Second Unit der Hawks war in den vergangenen Wochen ein echter Trumpf. NBA: Der Kader der Atlanta Hawks PG SG SF PF C Trae Young Dejounte Murray De'Andre Hunter John Collins Clint Capela Aaron Holiday Bogdan Bogdanovic Saddiq Bey Jalen Johnson Onyeka Okongwu Vit Krejci A.J. Griffin Tyrese Martin - Bruno Fernando - Garrison Mathews - - -

© getty NBA Playoffs: Celtics vs. Hawks: Wer gewinnt die Serie? Auch wenn wir nun einige Argumente für die Hawks gefunden haben: Es wird eine Herkulesaufgabe für die Snyder-Truppe. Realistisch gesehen haben die Celtics auf fast alle Stärken Atlantas eine Antwort. Sie sind ähnlich tief besetzt, haben viele gute Optionen gegen die Guards und besitzen eine der besten Switching-Defenses der NBA. Auf der anderen Seite muss man schon sehr viel Vertrauen in De'Andre Hunter haben, um zu glauben, dass Atlanta Tatum ärgern kann. Sollte Hunter dann auch noch Foulprobleme (wie gegen Miami) bekommen, sieht es richtig dunkel aus. Boston sollte in dieser Serie nach Belieben scoren und kurzen Prozess machen. Wir geben Atlanta aufgrund Young oder eines Bogdan Bogdanovic, der immer heiß laufen kann, zumindest ein Spiel. Womöglich sogar den Auftakt, wenn Boston nach einer Woche Pause vielleicht noch etwas rostig ist. Prognose: Celtics in 5.

© getty Memphis Grizzlies (W2) vs. Los Angeles Lakers (W7) Nicht wenige vermuteten, dass Memphis nach dem Eklat um Ja Morant Federn lassen würde. Letztlich sicherten sich die Grizzlies aber souverän Platz zwei im Westen und bewiesen einmal mehr, dass sie in der Regular Season auch ohne ihren Star-Guard bestehen können. Dass dabei auch Brandon Clarke (Achillessehnenriss) und Steven Adams (Knie) fehlten, macht es umso beeindruckender. Auch in dieser Serie werden die Grizzlies auf die beiden Bigs verzichten müssen, das ist herber Schlag. In der Abwesenheit des Trios hat sich besondere Jaren Jackson Jr. gemausert. Der Big ist nicht nur Favorit auf den Award des besten Verteidigers, sondern übernahm auch im Angriff mehr Verantwortung. Zusammen mit Desmond Bane und eben Morant hat Memphis eine stattliche Big Three plus Rollenspieler wie Dillon Brooks oder Tyus Jones, die für große Momente leben. Aber auch die Lakers kommen mit Rückenwind in die Postseason. Sicher, das Play-In-Spiel gegen Minnesota war wenig ruhmreich, am Ende zählen aber nur die Ergebnisse. Und die sind seit der Trade Deadline sehr gut: Los Angeles gewann die meisten Spiele aller West-Teams und stellte die beste Defense der Liga in diesem Zeitraum. Die Verteidigung war es auch, welche die Lakers in diesem vogelwilden Spiel rettete. Ersichtlich war auch die neue Tiefe im Kader. Jarred Vanderbilt und D'Angelo Russell enttäuschten, dafür sprangen Dennis Schröder und Rui Hachimura in die Bresche. Sie lieferten genügend Unterstützung für Anthony Davis und LeBron James, die sicherlich schon bessere Spiele in dieser Saison absolviert haben. Die Lakers sind hier nicht der klassische 7-Seed und haben berechtigte Hoffnungen, dass auch Memphis geschlagen werden kann. NBA Playoffs - Grizzlies vs. Lakers: Zahlen und Fakten Stat Grizzlies Lakers Bilanz Regular Season 51-31 43-39 Offensiv-Rating (Platz) 114,7 (11) 113,9 (19) Defensiv-Rating (Platz) 110,7 (3) 113,2 (12) Net-Rating (Platz) +4,0 (4) +0,7 (16) Direkter Vergleich 1-2 2-1

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Grizzlies Morant ist das Gesicht, aber der wichtigste Spieler der Grizzlies ist Jackson Jr.: Was der 23-Jährige defensiv alles für Löcher stopft und wie er den Korb beinahe verriegeln kann, ist allererste Sahne und das Fundament für die elitäre Grizzlies-Defense. Mit JJJ ist Memphis fast 9 Zähler pro 100 Possessions als ohne ihn, entsprechend wichtig ist es, dass er nicht in Foulprobleme gerät. Dies war in den vergangenen Playoffs ein Thema, es war in einigen Highlight-Spielen in dieser Spielzeit ein Thema. So gut Jackson Jr. defensiv auch ist, er muss die billigen Fouls vermeiden, die er zu oft kassiert - vor allem ohne die Rotationsspieler Adams und Clarke.

Vermutlich werden wir auch jede Menge Morant in dieser Serie sehen und das sollte aus Grizzlies-Sicht auch so sein. Der Point Guard war zwar nicht besonders effizient sein, die Lakers haben aber keinen echten Counterpart für den Derwisch. D'Angelo Russell sah schon im Vorjahr mit den Wolves sehr schlecht aus, Austin Reaves ist auch keine Option. Die Lakers werden es wohl mit Vanderbilt versuchen, auch hier sollte Morant enorme Vorteile haben. Aber: Die Lakers werden die Zone verdichten, weswegen das Licht auf Schützen wie Bane oder Brooks zeigen wird. Kann gerade Letzterer seine Räume nutzen? NBA: Der Kader der Memphis Grizzlies PG SG SF PF C Ja Morant Desmond Bane Dillon Brooks Jaren Jackson Jr. Xavier Tillman Tyus Jones Luke Kennard John Konchar David Roddy Santi Aldama - Ziaire Williams Jake LaRavia Kenneth Lofton Jr. (Steven Adams) - - - (Brandon Clarke) -

© getty NBA Playoffs 2023: Die Schlüssel für die Lakers Es ist das Thema der Saison: Die Lakers sind das beste Team in der Zone. LeBron und Davis sind hier kaum zu stoppen, es ist nur folgerichtig, dass die Lakers tonnenweise Freiwürfe ziehen. Und genau das ist für die Grizzlies so gefährlich. Wie angesprochen macht JJJ hier nicht immer die beste Figur, die Lakers werden ihn immer wieder testen und versuchen, Jackson Jr. vom Feld zu spielen. JJJ ist dazu der einzige echte übrige Ringbeschützer. In den Minuten ohne Jackson Jr. werden die Lakers vermutlich ihr Heil im Small Ball suchen, auch wenn Coach Darvin Ham dies in letzter Zeit kaum noch versucht.

Die große Frage ist aber, was LeBron noch im Tank hat? Gegen Minnesota wirkte James zeitweise ausgebrannt und leistete sich untypische Fehler in der Crunchtime. Memphis ist noch einmal ein anderes Kaliber, vor allem Brooks wird LeBron über das Feld jagen und den 38-Jährigen sehr physisch bespielen. Kann LeBron im vierten Viertel noch seinen Gegenspieler aus dem Dribbling schlagen oder muss er irgendwann dem Alter doch Tribut zollen? Gleichzeitig schweben auch über Davis immer Fragezeichen, ob er es ohne Wehwehchen durch eine Serie schafft. NBA: Der Kader der Los Angeles Lakers PG SG SF PF C D'Angelo Russell Austin Reaves LeBron James Jarred Vanderbilt Anthony Davis Dennis Schröder Malik Beasley Troy Brown Jr. Rui Hachimura Wenyen Gabriel Shaquille Harrison Max Christie Lonnie Walker IV - Mo Bamba - - - - Tristan Thompson