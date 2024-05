"Ein Desaster": FC Bayern wütet nach CL-Aus gegen Real Madrid über Schiedsrichter Szymon Marciniak

Da der Schiedsrichter die Szene bereits abgepfiffen hatte, konnte der VAR nicht mehr eingreifen.

"Das ist ein absolutes Desaster", polterte auch Bayerns Trainer Thomas Tuchel. "Die Szene muss zu Ende gespielt werden, das ist die Regel. Der Schiedsrichter muss nicht pfeifen, er kann erst einmal abwarten und sich die Szene dann anschauen."

Bayern war in Madrid in der 68. Minute durch Alphonso Davies in Führung gegangen.

Das 1:0, das nach dem 2:2 im Hinspiel für den Einzug ins Champions-League-Finale gereicht hätte, hielt allerdings nur bis zur 88. Minute.

Dann sorgte Joselu doch noch für den Ausgleich und in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang dem kurz zuvor eingewechslten Stürmer dann auch noch der 2:1-Siegtreffer für Real.

Die Madrilenen treffen im Endspiel von Wembley nun am 1. Juni auf Borussia Dortmund.