NBA News: Celtics-Coach Ime Udoka droht offenbar Suspendierung

Ime Udoka, dem Head Coach der Boston Celtics, droht eine lange Suspendierung von Seiten der Franchise. Grund ist offenbar eine einvernehmliche, intime Beziehung mit einer Frau aus dem Team-Staff der Celtics.

Das berichtete zunächst Adrian Wojnarowski von ESPN, wenig später verifizierte Shams Charania (The Athletic) die Meldung. Letzterer schrieb von einer "unangemessenen" Beziehung, die als ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex der Franchise angesehen werde.

Als Disziplinarmaßnahme steht eine Suspendierung im Raum, über die Details soll am Donnerstag entschieden werden. Laut ESPN ist sogar ein Szenario denkbar, in dem Udoka für die komplette Saison 2022/23 suspendiert werden könnte. Sein Job soll allerdings nicht in Gefahr sein.

Nachdem Udokas Top Assistant Coach Will Hardy im Sommer den Posten als Head Coach der Utah Jazz angenommen hat, gilt Assistant Coach Joe Mazzulla als aussichtsreicher Kandidat für die Rolle des Interimscoaches.

Udoka wechselte erst vor einem Jahr an die Seitenlinie der Celtics, nachdem er sich zuvor als Assistent bei den Spurs, Sixers und Nets einen hervorragenden Ruf erarbeitet hatte. In seiner ersten Saison als Head Coach führte er das Team zu einer beeindruckenden Wende und nach einem schwachen Saisonstart doch noch bis in die NBA Finals. Dort verlor Boston in sechs Spielen gegen die Golden State Warriors.

Nach guten Offseason-Moves wie dem Trade für Malcolm Brogdon werden die Celtics um die beiden Stars Jayson Tatum und Jaylen Brown auch für die kommende Saison als heißer Kandidat für eine Top-Platzierung in der Eastern Conference gehandelt.