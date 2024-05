FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Real Madrid: Neuer wird zum tragischen Helden - Tuchels Gruß an Hoeneß

© getty

Real Madrid - FC Bayern, Noten: Manuel Neuer

Der tragische Held von Madrid. Neuer zeigte eine grandiose Vorstellung, ehe er vor dem Ausgleich in der 88. entscheidend patzte. Erst warf er den Ball zu kurz ab, dann ließ er den Schuss von Vinicius nach vorne prallen. Neuers Leistungsnachweis bis dahin? In der 13. lenkte der 38-Jährige einen Schuss von Vinicius wohl gerade noch so mit den Fingerspitzen ans Aluminium und parierte auch Rodrygos Nachschuss. Stark auch seine Reflexe bei der unangenehmen Hereingabe von Vinicius in Minute 40, bei Rodrygos direktem Freistoß in der 59. sowie Vinicius' Schuss kurz darauf. Note: 3.