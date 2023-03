NBA News: Liga leitet Untersuchung gegen Ja Morant ein - Grizzlies-Star zeigt sich mit Waffe im Stripclub

Ja Morant wird die kommenden beide Spiele der Memphis Grizzlies aussetzen. Der All-Star war auf seinem Instagram-Kanal in einem Stripklub mit einer Waffe zu sehen, weswegen die NBA eine Untersuchung eingeleitet hat. Morant war bereits durch andere Zwischenfälle in den vergangenen Wochen in die Negativschlagzeilen geraten.

Morant war nach der Niederlage der Grizzlies in Denver feiern gegangen und setzte auf Instagram um 3 Uhr nacht Ortszeit auch einen Livestream auf. Dort sah man den 23-Jährigen oberkörperfrei rappen, wenig später zog der Aufbauspieler der Grizzlies auch eine Waffe. Inzwischen hat Morant sowohl seinen Twitter- als auch seinen Instagram-Accout gelöscht.

"Wir haben das Video wahrgenommen und werden das untersuchen", sagte NBA-Pressesprecher Mike Bass in einem Statement. Auch Morant äußerte sich inzwischen in einem Statement, in welchem er "die volle Verantwortung" für seine Taten in der vergangenen Nacht übernahm.

"Ich entschuldige mich bei meiner Familie, meinen Mitspielern, Coaches, Fans, Partnern, der Stadt Memphis und der Franchise. Ich habe sie enttäuscht. Ich werde nun eine Auszeit nehmen und mir Hilfe suchen, um Wege zu finden, um mit dem Stress besser zurechtzukommen, um mich selbst besser zu fühlen."

Das Morant-Video kam zu einem Zeitpunkt, als der Point Guard nach einem Artikel der Washington Post in die Negativschlagzeilen geraten war. Das Blatt hatte berichtet, dass Morant im vergangenen Sommer gleich zweimal ins Visier der Polizei geraten war, allerdings wurde nie Anklage erhoben. Einmal soll Morant einem 17-Jährigen eine Waffe an den Kopf gehalten haben, nachdem es bei einem Pickup-Spiel in Morants Garten zu einem Streit gekommen war.

Ja Morant: Heftige Anschuldigungen gegen Grizzlies-Star

Wenige Tage später soll Morants Mutter ihren Sohn nach einem Streit mit einem Mitarbeiter eines Einkaufscenters angerufen haben. Der Grizzlies-Star erschien daraufhin mit mehreren Freunden und bedrohte angeblich einen Security. Morants Anwalt wies diese Anschuldigungen aber bereits zurück. "Alle Anschuldigungen, die Waffen involvieren, wurden untersucht und konnten nicht bestätigt werden", erklärte Jim Tanner in einem Statement als Antwort auf die Story der Washington Post.

Auch die NBA ermittelte bereits im vergangenen Monat gegen Morant nach einem Vorfall bei einem Spiel der Grizzlies gegen die Indiana Pacers. In einem Bericht bei The Athletic behaupteten mehrere Angestellte der Pacers, dass auf sie ein roter Laserpunkt gehalten wurde, als ein Auto, in welchem auch Morant saß, an ihnen vorbeifuhr. Die Mitarbeiter der Pacers vermuteten eine Waffe.

Schon während des Spiels hatte es einige Wortgefechte gegeben, wobei unter anderem Morants Kindheitsfreund Devonte Pack vom Sicherheitspersonal abgeführt werden musste. Pack erhielt ein einjähriges Hausverbot. Die Untersuchung der NBA hatte aber keine Folgen für Morant, da nicht bewiesen werden konnte, dass tatsächlich eine Waffe auf die Pacers-Mitarbeiter gehalten wurde. Wie Bass bestätigte, würde die NBA die Untersuchung wieder aufnehmen, wenn sich neues Beweismaterial finden würde.

"Fast alles, was da geschrieben wurde, ist falsch", hatte Morant vor einigen Wochen beteuert. "Das ist ein Fakt, die Untersuchung hat nichts ergeben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen."